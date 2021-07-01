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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فعلت مالم يستطع أحد فعله وسموحة على المحك

صدى البلد

أكد المهندس محمد فرج عامر أن قرار دفع ال٥٠٠ جنيه ليس قراره ولكنه قرار جمعيتين عموميتين، واعتماد الجهة الإدارية، وبالإتفاق مع الإصلاح الزراعي برعاية رئيس مجلس الوزراء  ومشاركته مع وزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة  لحل مشكلة مزمنة عمرها اكثر من ٥٠ سنة على الأقل.


وأضاف "هذا الاتفاق هو الاتفاق الثاني والذي  بالرغم من صدور قرار مجلس وزراء بالموافقة عليه، فإن إدارة الفتوي  والتشريع بوزارة العدل اعترضت عليه بحجة انه لصالح نادي سموحه فقط ، وارسلنا تظلما من أجل إقراره، علما بأن المفاوضات الأولي بيني وبين وزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة والتى تمت بتفويض كامل لي من مجلس إدارة نادي سموحه، بعد إقرار الاتفاق الأول الذي كان أفضل بكثيرلصالح نادي سموحة من الإتفاق الثاني".


واستطرد "وأخذت  العضوة المفصولة هي وزوجها تشنع عليه بشتائم سيئة، حتى تم إلغاؤه ودخلنا في الاتفاق الثاني، عموما فعلت مالم يستطع أحد أن يفعله والنادي الآن علي المحك، ومقدار خطورة ضياعه أصبحت عالية جدا في حالة عدم التزامنا بحل هذه المشكلة".


واختتم رئيس سموحة"هذا الاتفاق الذي أتوقع ان يوفقنا الله وننهيه بهذا الوضع في حالة قبول التظلم الذي أعدته اللجنة القانونية بالنادي، كلمة أمينة وواضحة وصريحة كعادتي دائما والله الموفق".

فرج عامر سموحة المهندس محمد فرج عامر الإصلاح الزراعي رئيس مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة وزير الزراعة

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