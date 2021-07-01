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رئيس التحرير
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دور تاريخي لـ النائب محمد أبو العينين في كشف الحقائق حول ثورة 30 يونيو.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي مصطفى بكري الدور التاريخي للنائب محمد أبو العينين في كشف الحقائق حول ثورة الشعب المصري، وعرض تقريرا تضمن أهم تلك الجهود التي قام بها خلال ثورة 30 يونيو.

 

وعرض بكري كلمة النائب محمد أبو العينين في الأمم المتحدة حيث قال، إن الشارع المصري تغير كثيرا وقال كلمته في ثورة 25 يناير وعندما انحرفت عن مسارها الطبيعي استطاع تصحيح المسار بثورة 30 يونيو.

 

وأضاف أبو العينين أن تلك الثورة هي مثال للإرادة الشعبية المصرية التي قالت كلمتها أمام العالم كله، وحمتها القوات المسلحة المصرية. 

 

وتابع النائب محمد أبو العينين أن تلك الإرادة تحمل رسالة “اننا ماضون لتحقيق التنمية والكرامة الإنسانية، اليوم نراه واقعا ويحدث”. 

 

أبو العينين: 30 يونيو ثورة صنعتها إرادة الشعب

وفي مقال بعنوان "30 يونيو الطريق للجمهورية الجديدة.. ونهج اقتصادي للدولة المكتملة" أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تحتفل اليوم الأربعاء، بكل فخر واعتزاز، بالذكرى الثامنة لــ ثورة 30 يونيو، حين اختارت الحرية والاستقرار، وولدت ثورة صنعتها إرادة الشعب، ليتغير وجه البلاد لـ دولة ناجحة لها سماتها ومكانتها.

وأضاف أبو العينين في مقال له نشره موقع Ṣẹẹ أنه ورغم كلفة هذا الاختيار؛ توحد شعبنا، وحوَّل المحن إلى انتصارات، بعد أن دفع ثمن المواجهة الشاملة للعمليات الإرهابية، وعمل أبناء مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز ثقل مصر السياسي والاقتصادي وفي مختلف المجالات، وتلاحم الشعب المصري مع قيادته السياسية ليحقق المعجزات لتنتقل مصر لعصر الجمهورية الثانية.

وقال وكيل مجلس النواب إن "مصر السيسي" أصبحت مجتمع العمل الشامل، دولة ذات اقتصاد قوي، حيث كل شيء يجري فعله من أجل الإنسان.. أفضل تعليم وأفضل رعاية صحية، أرض السلام ومواطنون أحرار ومتساوون، سلطة عادلة وسيادة للقانون، سياسة اقتصادية جديدة كانت خطوتنا على الطريق نحو الدخول ضمن مجموعة البلدان الأكثر تقدما في العالم.

وتابع، في السياسة والاقتصاد العالمي بلدنا شريك موثوق يتمتع بسمعة دولية لا جدال عليها، نلعب دورا مهما في تعزيز الأمن العالمي ونقف في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب والتطرف.

وذكر نائب الجيزة أن الاقتصاد المصري بات متنوعا بشكل منهجي، وهناك برنامج حقيقي للتصنيع وضع مهمته الأولى تغيير وجه اقتصادنا ومن خلال الفرص المتكافئة للحصول على التعليم، وبرامج الدولة لإحداث تطوير جذري لجميع مستويات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، بفضل سياسات الاستثمار طويل الأجل في تنمية الإمكانات البشرية، وتشكل الجيل الحالي من الشباب الموهوب.

وأوضح أبو العينين ما مر به القطاع الصناعي من سنوات صعبة جداً خاصة في الفترة ما بعد 2011 ودخول البلاد في دوامة الفوضى، وبلوغ الأزمة ذروتها مع حدوث مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز والكهرباء للصناعة، ولكن مع عودة قوة الدولة عقب ثورة 30 يونيو واتخاذ الدولة إجراءات وقرارات قوية لصالح الاقتصاد والصناعة تحديدًا تغير الوضع تماماً، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها مع استدامة ضخ الغاز والكهرباء والطاقة للصناعة.

 

وتحدث أبو العينين عن الدولة المصرية القوية الناجحة والتي تمثل الإنجاز الحقيقي للرئيس السيسي، "مصر العفية والفتية، ذات الفضاء الاقتصادي المتكامل، بعد أن أصبحت هناك خريطة إنتاجية للبلاد وجميع مناطقها تعمل بترابط وثيق مع بعضها البعض.

وأشار إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم تحت تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية الممتدة لم تعد تخيفنا، خاصة أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 الأخيرة التي تخطتها مصر بفضل ما تحقق من إنجازات النمو الاقتصادي بعد 30 يونيو، والتنمية الشاملة في جميع المجالات.

وقال إن مهمتنا في "الجمهورية الجديدة" الآن تتمثل في مواصلة التنمية المستدامة مع الحفاظ على كل ما أنجزناه في الماضي، مشيرا إلى أن مصر نجحت في بناء مناخ استثماري ملائم يهدف لزيادة الإمكانات الاقتصادية، والربحية والعائد من الاستثمارات، وإقامة قطاع اقتصادي خاص فعال، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الدولة للتصدير.

 

دور تاريخي النائب محمد أبو العينين كشف الحقائق ثورة الشعب المصري مجلس النواب

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