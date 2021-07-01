30 يونيو.. مخرج القرار: كل مشاهد الفيلم حدثت بالفعل.. والشعب ضد الإخوان

قال مروان حامد مخرج فيلم الفيلم الوثائقي القرار، إن الشعب المصري عاش فترة حكم الإخوان وثورة 30 يونيو، والجميع على علم بتفاصيل ما حدث .

وأضاف مروان حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم تصوير مشاهد الفيلم في محافظات المنيا والمنوفية وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية، وكل من قام بالتصوير معنا من المصريين لديهم ذكرى سيئة مع الإخوان وذكرى جيدة مع 30 يونيو ".

وتابع مروان حامد :" عندما بدأنا العمل على الفيلم قررنا أن ننتج فيلم لـ متفرج لم يحضر فترة حكم الإخوان وثورة 30 يونيو وتم وضع تفاصيل كثيرة عما فعلته الجماعة الإرهابية في مصر ".

واكمل مروان حامد :" كل مشاهد الفوضى والعنف حدثت في عام واحد فقط ، والتزمنا بعرض الترتيب الزمني لكوارث الإخوان في عام واحد ".

ولفت مروان حامد:" المشاهد الصادقة تصل للمشاهد على الفور وما لمسناه في أثناء تصوير مشاهد الفيلم هو تواجد الشعب المصري بأكمله ضد جماعة الإخوان"، مضيفا:" لا وجود للخيال او مشاهد درامية داخل فيلم القرار ولكن كل مشاهد القرار حدثت بالفعل، وتم الاعتماد على مشاهد وفيديوهات حدثت بالفعل".

وتابع مروان حامد:" مشاهد جون بولتن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق ترامب في فيلم القرار تم تسجيلها وتصويرها خصيصا لفيلم القرار"، مضيفا:" من الممكن أن يتم تصوير حلقات وافلام وثائقية كثيرة عن ثورة 30 يونيو".

أهمية ثورة 30 يونيو

تعتبر ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .

أهمية ثورة 30 يونيو



ستظل أحداث ثورة 30 يونيو ، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصري ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه." لكل محب لوطنه مصر، رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل، وإبراز الوجه المشرق منها ، فهي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمي دولى إرهابى لا يهمه معنى الوطن، بل يشغله السيطرة والمادة والشهوة.



