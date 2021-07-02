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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشاير المانجو تزين أسوان.. الدبشة وهايدي وياسمينا أبرزها والسر في درجة الحرارة.. فيديو

محصول المانجو بأسوان
محصول المانجو بأسوان

محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الإفريقي والتي تمتلك العديد من المزايا النسبية في ظل تنوع المنتجات الاقتصادية بها من ثروات زراعية وتعدينية ومحجرية وسمكية .

ونلقى الضوء اليوم عبر منصة " صدى البلد " على أبرز الثروات الزراعية وهو محصول المانجو الذى تشتهر به محافظة أسوان حيث قال الحاج محمد عثمان وهو أحد المزارعين بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بأن المانجو تعتبر هي المحصول الرئيسي بالقرية حيث تقدر المساحة المنزرعة بنحو 10 آلاف فدان من أجود أصناف المانجو والتي تتميز بجودتها نظرا لقرب القرية من النيل  ، وأن المزارعين يبدأون في عملية الحصاد من منتصف شهر يونيو بسبب إرتفاع الحرارة في أسوان والتي تساهم في نضج المحصول مبكراً عن باقي محافظات الجمهورية .

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وأضاف محمد عثمان بأنه يستمر حصاد وجنى محصول المانجو حتى منتصف شهر يوليو ، فيما يوجد هناك نحو 25 نوعا من أنواع المانجو يتم زراعتها في قرية فارس من أشهرها العويسي والتيمور والجولك والفونس والزبدة والصديقة والهندي الملوكي والدبشة والمنشاوي والمبروكة ومن أصناف المانجو الأجنبي التومي والناعومي والكيت والكلت وهايدي وياسمينا.


وفى نفس السياق أشار يحيي الرشيدي أحد مزارعو وتجار المانجو بفارس أيضاً بأنه عقب جني ثمار المانجو من الشجر تبدأ مرحلة الفرز حيث يتم فرز الأحجام الكبيرة وهي الفرز الأول والأحجام المتوسطة فرز تاني وهكذا وبعد فرزها يتم تقفصيها وتعبئتها في الاقفاص مغلفة بالورق للمحافظة عليها من حرارة الجو حتى وصولها إلى التجار ، قائلاً : بأنه من أشهر أنواع المانجو للأكل هي أصناف " الفونس والعويسي والتيمور" أما أصناف العصير هي " الزبدة والجولك والدبش والصديقة .

هذا وكانت قد نظمت محافظة أسوان مهرجان للمانجو بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهو المهرجان الذي يتم تنظيمه سنويا ، وضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية ، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللإقتصاد القومى .

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن تنظيم المهرجان يأتى فى ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية ، لافته إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت إسم " مانجو الجنوب " لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون إحتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان  .

وأضافت أبوزيد بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة في أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقه ، موضحة بأن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بادفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه ، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع .

وفى السياق ذاته أشار الدكتور حسن الأمين مستشار محافظ أسوان للإستثمار بأن تنمية محصول المانجو في أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوي والإستراتيجي والذي يخدم الألاف من الأسر الأسوانية ، منوهاً بأن المحافظة تعمل  على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة ، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد ، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حالياً بطرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص إستثمارية .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عاصمة الشباب المنتجات الزراعية

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