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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مبنى ميامي المنهار بفلوريدا

صدفة غريبة أنقذتها .. حكاية امرأة نجت من عقار فلوريدا المنهار بأعجوبة

مبني ميامي المنهار
مبني ميامي المنهار

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار الجزئي لمبنى تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد بولاية فلوريدا يوم 24 يونيو الماضي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا . 

ورغم الضحايا تحت الأنقاض، إلا أن امرأة كانت تسكن هذا العقار، هيأ لها القدر صدفة غريبة لنجاتها من قائمة المفقودين بعقار فلوريدا المنهار، حيث قادتها صدفة للاستيقاظ قبل وقوع الحادث والنجاة بنفسها بطريقة أشبه بالمعجزة  . 

امرأة نجت بأعجوبة

القصة بدأت ليلة 24 يونيو عند حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تقطن إيليانا مونتيغودو بالدور السادس بالعقار منذ 6 أشهر فقط،  واستيقظت المرأة على صوت الرياح القادم من باب شرفتها ، حيث وصفت هذه الرياح بالقوة النادرة التي كانت سبب نجاتها . 

شعرت إيليانا برياح قوية تأتي من غرفة المعيشة، فنهضت من فراشها لتذهب وتغلق الباب لكنها فوجئت بوجود تصدع يتحرك من سقف الغرفة إلى أسفل الجدار ويتسع بسرعة فأدركت احتمالية انهيار العقار . 

صوت داخلي حدث إيليانا وقال لها " عليك أن تركضي لتنقذي حياتك" .. وبالفعل ركضت المرأة خلف إحساسها وخلال لحظات، ارتدت أول ثياب وجدتها أمامها، وأمسكت بهاتفها وحقيبة يدها، وخرجت من شقتها. لكنها وبمجرد وصولها إلى الردهة، لم تجد ذعرا أو إنذار طوارئ، وكانت تعلم أن عليها تجنب المصعد.

لم تكن إليانا تعلم أن أحد سلالم الطوارئ كان بجوار شقتها، لذلك ذهبت إلى مخرج طوارئ في الطرف الآخر من المبنى، وهو الجزء الذي لا يزال صامدا حتى الآن، فلو استخدمت مخرج الطوارئ القريب من شقتها، لكانت على الأرجح قد سُحقت تحت الركام.

وبينما كانت تقفز على الدرج من الطابق السادس، توسلت الله أن يسمح لها برؤية أبنائها وأحفادها مرة أخرى، وسمعت صوت البرج الذي كانت تعيش فيه وهو ينهار.

وبحسب وكالة سي إن إن ، قال ابن إليليانا أن والدته كان "عليها أن تستيقظ باكرا في صباح اليوم التالي"، لذلك "لم تأخذ قرص الدواء المنوم لأنها كانت تخشى أن تنام كثيرا. ولولا ذلك الباب المفتوح.. لولا تلك الرياح.. لو أنها لم تتنبه للتصدع.. لما كانت هنا لتروي القصة".

التحقيق في أسباب انهيار العقار

وقال جيمس أولهوف القائم بأعمال نائب وزير التجارة الأمريكي، في تصريح نشره المعهد القومي الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا /نيست/ عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن المعهد التابع لوزارة التجارة الأمريكية أعلن اليوم أنه سيبدأ تحقيقاً فنياً كاملاً في أسباب الانهيار الجزئي لمبنى "تشامبلين تاورز ساوث" في سيرفسايد بولاية فلوريدا".


وأضاف: "هذه مأساة لا توصف، ومثل جميع تحقيقات نيست، سنجري دراسة لتقصي الحقائق لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".


وتابع قائلا: "نعتزم إجراء تحقيق تقني شامل في سبب الانهيار، لتقديم توصيات في نهاية المطاف من شأنها أن تجعل مبانينا أكثر أمانًا وتمنع حدوث شيء كهذا مرة أخرى، سيستغرق هذا الجهد بعض الوقت، لكننا سنعمل على هذا الأمر طالما كان ذلك ضروريًا".


وأكد أن تحقيق المعهد القومي الأمريكي لن يدخل في عمليات البحث والإنقاذ الجارية.

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