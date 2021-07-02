لتسهيل الكشف الأمني .. المنشآت الفندقية تخاطب أعضاءها بـ قاعدة بيانات

وجهت غرفة المنشآت الفندقية ، في منشور دورى رقم 99 لسنة 2021 ، بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية و السياحية وفقا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019 .

أوضحت الغرفة أن ذلك لسرعة استخراج الكارنيهات للعاملين بالفنادق ، وتسهيل الكشف الامنى على العاملين بالأكمنة و لسرعة المرور من الاكمنة الامنية .

وأشارت الغرفة فى منشورها الدوري حصل "صدى البلد" على نسخة منه الي ، ضرورة ان تتضمن البيانات المسجلة ، الاسم رباعي ، اسم الام ثلاثي ، عنوان العامل مدون بالبطاقة ، صورة العامل الشخصية ، كتابة الرقم القومى بالاضافة الى ادخال صورة البطاقة .

أفادت الغرفة ان يتم ادخال باقي البيانات المطلوبة من وزارة السياحة والآثار تباعا .

تحذير

يذكر أن حذَّرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارة السياحة والآثار.

وقال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، فى كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكداً أن هناك لجاناً من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحداً أو سجّلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى المادة الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أي بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .