البورصة المصرية خلال الربع الثاني .. تباين أداء المؤشرات و17.4 مليار جنيه أرباح الأسهم المقيدة .. مؤشر المتوسطة egx70 يرتفع 18%

البورصة المصرية خلال الربع الثاني

تباين أداء المؤشرات.. egx30 يهبط 3%

مؤشر الأسهم المتوسطة egx70 يرتفع 18%

رأس المال السوقي يربح 17.4 مليار جنيه

2.1 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب

العقارات الأكثر تداولا خلال الربع الثاني

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من شهر أبريل حتى نهاية يونيو وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب ومبيعات أجنبية.

اقرأ : البورصة تربح 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني

مؤشرات البورصة المصرية

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 17.4 مليار جنيه، بنسبة 2.685% مقارنة الربع المماثل.

إجمالى قيمة التداول

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 221.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 32426 مليون ورقة منفذة على 2680 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 241.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 40078 مليون ورقة منفذة على 2925 ألف عملية خلال الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 38.59 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.41 % خلال الربع.

تعاملات المصريين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7 %و العرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2135 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 460 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11 %و سجل العرب 7.2 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2453 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 728.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتصدر قائمة القطاعات عقارات بقيمة تداول 14.7 مليار جنيه وكمية تداول 7.3 مليار سهم، وفي المرتبة الثانية خدمات مالية غير مصرفية تلاه بنوك ثم أغذية ومشروبات وتبغ ثم رعاية صحية وأدوية ثم اتصالات وإعلام وتكنولوجيا معلومات ومنسوجات وسلع معمرة وسياحة وترفيه.