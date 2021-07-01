إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارة في عمود إنارة بـ الأقصر
تسبب تصادم سيارة نقل فى أحد أعمدة الانارة بجنوب الأقصر فى إصابة ٦ أشخاص.
تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بتصادم سيارة نقل “ كبوت ” فى أحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية نجع ابو سعيد بمركز إسنا جنوب الأقصر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي.
وتبين من الكشف الأولى على المصابين بأنهم مصابون بكسور وكدمات بسيطة وكدمات.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.