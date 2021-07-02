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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بحطيط في الشرقية يعانون من سوء التيار الكهربائي

صدى البلد

استغاث أهالي قرية بحطيط مركز أبو حماد التابع الى محافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف التيار الكهربائي و تهالك المحول الكهربائي  .


وقال محسن شلبي فى رسالته: “نعاني من سوء ضعف التيار الكهربائي و تهالك المحول الكهربائي مما يؤدي للكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التي تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه في ظل جائحة كورونا للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض .  


وأضاف: انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية

وأضاف : جهد المحول غير قادر على تغذية البلدة من الكهرباء في منطقتي المدارس والمقابر فضلا علي زيادة القدرة لجميع المحولات خاصةً محول الأعصر الذي تهالك وفي حالة ُمتردية ، فكل ما نتمناه هو تغيير هذا المحول الى كشك كهرباء مع زيادة قدرة المحول مع العلم جميع البلاد المجاورة تم تغير المحولات القديمة لها وعمل كشك كهرباء جديد لها .


وناشد المسئولين في محافظ الشرقية ، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال  وتغير المحول المتهالك حفاظا على أرواح المواطنين من أهل القرية .
 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
0 122 329 6739


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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