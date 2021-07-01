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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جابر: البطولة العربية قوية.. ومواجهة السعودية تكتيكية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

أكد محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب بأن لقاء منتخب السعودية يوم السبت المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب سيكون تكتيكياً في المقام الأول.

 

مشيرا إلى أن النسخة السابعة الحالية من البطولة تعد قوية في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به غالبية المنتخبات المشاركة سواءً التي تأهلت إلى نصف النهائي أو التي لم يحالفها التوفيق في التأهل، مؤكدًا أن الجميع استفاد من خلالها بالاحتكاك القوي فيما بينهم بغض النظر عن النتائج.

 

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة لمدربي ولاعبي فرق الدور قبل النهائي الذي تلتقي خلاله مصر مع السعودية وتونس مع الجزائر.

 

 فيما أكد أحمد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر خلال المؤتمر أن جميع زملاءه ينفذون تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن لديه الحافز للحفاظ على شباكه نظيفة.

 

 ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب السعودي في الخامسة مساءً بعد غد السبت (بتوقيت القاهرة) على استاد القاهرة الدولي، ثم يلتقي منتخبا الجزائر وتونس على ذات الملعب في الثامنة مساءً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة.

 

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