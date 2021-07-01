تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والفائزين بجائزة المبدع الصغير بـ بني سويف

إعلام ناصر ببني سويف يكرم اوائل الشهادة الاعدادية والفائزين بجائزة المبدع الصغير

نظم اليوم نادي الأدب والصالون الثقافي بمركز إعلام ناصر بـ بني سويف احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة القصة القصيرة للمبدع الصغير ومسابقة مبدعي المستقبل التي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس السيسي وتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بناصر وتكريم الفائزة بالميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك أثناء احتفالية اليوم التي أقيمت بقاعة جمعية الرحمن بمدينة ناصر بـ بني سويف في حضور المحاسب على يوسف رئيس مركز ناصر والنائبتين بمجلس النواب الدكتورة مني عبدالله وسهام بشاي ومحمد البدري وكيل الادارة التعليمية بناصر وقدمت النائبتان سهام بشاي ومني عبدالله هدايا عينية وجوائز مالية للفائزين في حضور أولياء الأمور والمسئولين بالتعليم .



شمل الاحتفال بـ بني سويف تكريم الطالبة شروق محمد مختار هاشم الفائزة بالمركز الأول في القصة القصيرة على مستوي الجمهورية في مسابقة مبدعي المستقبل وتكريم الطالبة ريم اسامة صلاح الدين الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير بـ بني سويف.



كما تم تكريم الطالبة حبيبة رمضان شحاته الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة الجمهورية في رفع الاثقال وتكريم أوائل الشهادة الاعدادية وهم الطالبة حبيبة محمد عاشور أول المحافظة في الإعدادية وزينب حمدي حمد درجة نهائية وأميرة محمد عبدالعزيز درجة نهائية وعلياء أحمد محمد سلطان درجة نهائية ويوسف فرحان سيد درجة نهائية ودعاء أحمد غانم سويلم درجة نهائية .



وأكد المحاسب علي يوسف رئيس بني سويف في كلمته على رعاية هؤلاء الطلبة وتدعيمهم وطالبهم ببذل الجهود و الاجتهاد في العلم من أجل رفعة مصر وتقدمها .



وأشار محمد بصيلة مدير مركز اعلام ناصر الى أن إحتفالية اليوم جاءت من أجل تكريم هؤلاء الطلاب والمبدعين في كل المجالات من خلال نادي الادب والصالون الثقافي والذي يعد احد انشطة المركز بالاضافة إلى محاور اخرى وهي العمل الاعلامي في مجالات التنمية المحلية وبناء الانسان والتنمية البيئية والقضية السكانية وهي المجالات التي يعمل بها المركز لتغطية مركزي ناصر والواسطي ببني سويف وياتي تكريم اليوم من اجل ترسيخ مبدا التفوق والابداع وحث الاخرين على اللحاق بهم في السنوات القادمة من أجل بناء الانسان المصري واختتمت النائبة مني عبدالله أنها جاءت اليوم من أجل تكريم ورعاية أبناء مركز ناصر المتفوقين في التعليم والإبداع ومنحهم جوائز لكي تحثهم علي الرقي والتقدم والسير قدما إلى الأمام في العملية التعليمية من أجل نهضة بلدنا الحبيب مصر .



وقالت النائبة سهام بشاي اننا جئنا اليوم لمركز اعلام ناصر لمؤازرة ومساندة المتفوقين في جميع المجالات بمركز ناصر لنعينهم ونشجعهم على التفوق العلمي .



وقدمت النائبتان د. مني عبد الله وسهام بشاي جوائز مالية وعينية للمكرمين بالإضافة لشهادات تقدير من مركز إعلام ناصر.

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