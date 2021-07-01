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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا.. كلام رجل دين مسلم معتدل يمثلني ١٠٠ مرة أكثر من نظيره المسيحي المتعصب

إليسا
إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبّرت فيها عن حبها لـ "الله".

وكتبت إليسا عبر تويتر: "‏أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان ‎#صار_الوقت".


واحيت إليسا مؤخراً حفلاً بالمملكة العربية السعودية واثارت اليسا قبل صعودها على المسرح بساعات الجدل ، بسبب ظروها بملامح متغيرة ، تكهن البعض بانها خضعت الى عملية تجميل . 

 

ويُعد هذا الحفل، الأول للفنانة إليسا الذي يجمعها مع الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أول لقاء بينهما بعد التصالح عقب خلاف دام لفترة طويلة.

 

ومن بين الأغاني التي غنتها إليسا بالحفل: "سهرنا يا ليل"، "نسم علينا الهوى"، "لولا الملامة يا هوى"، "أخيرا قالها"، "كرهني"، وغيرها.

 

الجمهور السعودى كان فى إنتظار هذا الحفل ، وهذا ما اتضح حين قامت اليسا بنشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  تغريدة جديدة، أظهرت بها حب جمهور الرياض لها، حيث أرسل بعض من الجمهور الزهور حتى باب منزلها، وعلقت قائلة: "أشكركم أحبابي الجميلات في # الرياض!، لقد صنعت يومي ، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا الليلة".

 

وصلت إليسا، إلى مقر الحفل بأحد فنادق الرياض، مرتدية فستان سواريه أسود، وكمامة ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وكان في استقبالها سالم الهندي (مدير شركة روتانا المنظمة للحفل)، وبدأت الحفل وقدمت باقة من أروع أغانيها، من بينها: «سهرنا يا ليل، كرهني، لو فيي»، بالإضافة إلى أغنية «وحشتوني» التي افتتحت بها الحفل، وأغنية «كل القصايد» للفنان مروان خوري، وغيرها من الأغاني. 


كان آخر ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

 

إليسا صاحبة رأي


من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

 

إليسا كلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مره اكثر من كلام رجل مسيحي الفنانة اللبنانية

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