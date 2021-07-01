نواب البرلمان يشيدون بمستوي الفرق الرياضية بـ جنوب سيناء

نواب جنوب سيناء يشيدون بالمنشأت الرياضية بجنوب سيناء

أشاد نواب جنوب سيناء بالمستوي الرياضي للفرق الرياضية بـ جنوب سيناء، والمنشآت الرياضية الموجودة باستاد طور سيناء الرياضي، وذلك خلال زيارتهم لاستاد طور سيناء علي هامش الاختبارات الذي يجريها نادي الزمالك لاختيار الناشئين بجنوب سيناء.

رافق الـ نواب محمد عوض السيد عوض مجلس النواب بجنوب سيناء عن حزب الوفد والنائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة احمد عبد العزيز وكيل المديرية وأحمد مسعد مدير المنشأت الرياضية بالمديرية .



والتقي الـ نواب بفريق الملاكمة أثناء تدريبهم في حضور الكابتن جلال سلامة المدير الفني لمشروع البطل الأولمبي والمشرف علي فرق الملاكمة وفريق الكاراتيه بالصالة المغطاة.

وأشاد النائب محمد عوض السيد بمستوي الفرق الرياضية والمنشآت الرياضية التي توفرت في جنوب سيناء من أجل تشجيع الرياضة ووجود قاعدة رياضية كبيرة في جنوب سيناء علاوة علي جهود مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ أن المنشآت الرياضية الموجودة في جنوب سيناء وفرت مناخ جيد لممارسة الرياضة واصبح لدينا ابطال في العاب كثيرة .



كما التقي النائبين بالبطل السباح يوسف جلال من فرسان الإرادة والذي حقق عدد من الميداليات الذهبية في السباحة لجنوب سيناء .



من جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب أن الوزارة بدأت في تأسيس قاعدة رياضية عريضة في مختلف الألعاب واصبح فرق جنوب سيناء تنافس في كل البطولات وخاصة العاب المنازلات علاوة علي وجود مشروع قومي لصناعة البطل الأولمبي.



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استاد الرياضي

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