من امبارح لـ دلوقت.. أزمة بين ساكني مدينة نصر لانقطاع المياه

شكا سكان الحي العاشر وسكان مدينة الوفاء والأمل بـ مدينة نصر بمحافظة القاهرة من استمرار انقطاع المياه يوميا إذ يعاني سكان هذه المنطقة من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب انقطاع المياه الدائم.

وقالت راجيا يوسف : “ هو ايه حكاية المياه تقريبا يوميا بتقطع من ١ الي ٥ او ٦ صباحا، انهاردة بقي من ١ الي الان ماجتش؟”

فيما قالت هدى سمير حكيم بمدينة نصر : “ يرضى مين المياه مقطوعة من امبارح بالليل لغاية دلوقتي في الحي العاشر بصراحة الموضوع زاد قوى كل يوم المياه تقطع و الجو حر و الناس محتاجة للمياه أكثر من أي حاجة ثانية و لمصلحة مين اللي بيحصل”.

فيما أكد أحد المواطنين بمدينة نصر أنه تواصل مع مسئولى شركة المياه، وأكدوا على أن سبب الانقطاع وجود عطل في كهربة غرف التحكم المركزية وهى أعطال مفاجئة لذا لم يعلن مسبقا عنها.

وتم إرسال عربات بالفعل لمدينة الأمل والزهراء والحى العاشر وغيرها بـ مدينة نصر.

الساعة ٢ بعد منتصف الليل

وأفاد مصدر بشركة مياه القاهرة ان المياه بدأت فى العودة لبعض المناطق بالتدريج بـ مدينة نصر وأن عمليات الإصلاح ستنتهى بالكامل وتصل المياه لجميع المناطق فى حدود الساعة٢ بعد منتصف الليل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.