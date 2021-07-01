عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في جنوب أفريقيا.. مشروع قانون لتمكين المرأة من الجمع بأكثر من زوج

تعدد الازواج
تعدد الازواج

أثارت جنوب أفريقيا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشروع قانون يمكّن المرأة من الزواج بأكثر من رجل في نفس الوقت.

وبحسب ما نشرته وكالة “بي بي سي” البريطانية، تطبق جنوب أفريقيا واحداً من أكثر الدساتير تحرراً، والذي يسمح بزواج المثليين لجميع المواطنين رجالا ونساء علاوة على تعدد الزوجات للرجال.

txt

حكم بسجن رئيس جنوب أفريقيا السابق 15 شهرا لهذا السبب

txt

هل يحق لـ الزوجة طلب الطلاق بعد خيانة زوجها لها؟ الإفتاء تجيب

وأقدمت حكومة جنوب أفريقيا على أكبر عملية إصلاح في قوانين الزواج منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء عام 1994، بعد أن تناقشت مع الحقوقين وزعماء القبائل، لتقوم بعدها بنشر وثيقة عرفت رسميا بـ «الورقة الخضراء»، ولكن عندما تكون الفكرة متعلقة بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة، فإن السوشيال ميديا توجه أنظارها لمشروع القانون، الذي أثار جدلا واسعا.

وعلى الفور، بعد أن نشرت الحكومة في جنوب أفريقيا مشروع قانون زواج المرأة أكثر من رجل، اعترض الكثير من نواب البرلمان على ذلك المشروع، إذ أكد أحدهم أنه قلق للغاية بشأن مشروع قانون الزواج الذي يسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل، لافتا إلى أنه في هذه الحالة وعند ولادة طفل جديد، سيكون هناك حاجة ملحة لإجراء اختبار حمض نووي لمعرفة هوية الأب.

وردت عليه إحدى النائبات عن حزب المعرضة بالبرلمان لتشير إلى أن المرأة من حقها أن تعدد أزواجها، مثلما هو مسموح للرجل بتعدد الزوجات، مشيرة إلى أنه شيء مخز للغاية أن يقف ممثل للشعب في برلمان جنوب أفريقيا 2021، وأن يقول تلك الكلمات المهينة للمرأة.

وقال الأكاديمي كوليس ماتشوكو: "أصبح تعدد الأزواج، الذي تنبذه أطياف كثيرة في المجتمع، من الممارسات السرية، وتشبه إلى حدٍ بعيدٍ سرية الجماعات الماسونية".

وأضاف: "عندما يواجهون شخص لا يثقون به أو لا يعرفونه، ينكرون على الفور وجود هذا النوع من الزواج، تفاديا للانتقام والاضطهاد".
وتابع ماتشوكو: "إحدى الزوجات قررت أن تكون زوجة متعددة الأزواج وهي في الصف السادس الابتدائي (12 سنة) عندما درست كيف تتزوج ملكة النحل في الخلية من عدة أزواج".

وبعد وصولها إلى سن البلوغ، بدأت تمارس الجنس مع عدد من الرجال كانوا جميعا يعرفون بعضهم البعض.

يحدث تعدد الأزواج في بعض الدول الأسيوية؛ حيث إن هذا النوع من الزواج يحدث كثيرا في الدولة السابقة في آسيا الوسطى المعروفة حاليا باسم "التبت" موطن الشعب التبتي التابعة للصين اليوم والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

ومن البلدان الأفريقية التي تنتشر فيها عادة تعدد الأزواج هي دولة أوغندا، حيث إن المرأة في بعض المناطق في أوغندا تعمل لدي أكثر من مكان وتفضل السفر والترحال بحيث يكون لها أكثر من زوج في أكثر من مكان.


وفي حالة الإنجاب فإن الطفل ينسب في هذه الحالة إلي أمه ولا يهم مطلقا نسبه إلي أبيه؛ لأن الأزواج في هذه المناطق البدائية لا يفضلون العمل ومن ثم يتركون فرصة العمل للزوجة حتي تتولي الزوجة مصاريف المنزل وتتولي الإنفاق علي الزوج والأبناء، كما يقوم الزوج في هذه الحالة بأعمال المنزل التي تعتبر في الطبيعي والمعتاد من الأعمال التي تقوم بها الزوجة.

وضمنت الحكومة هذا القانون المقترح في الوثيقة المعروفة رسميا بالورقة الخضراء وطرحتها للحوار المجتمعي في إطار مساعيها لتحقيق أكبر إصلاح في قوانين الزواج منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في 1994.

المقترحات التي تنص عليها «الورقة الخضراء»
- إلغاء تصنيفات الزواج على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي.

- السماح بالزواج الأحادي أو التعددي، وبذلك يسمح بتعدد الأزواج للمرأة وتعدد الزوجات للرجل.

 

جنوب افريقيا مشروع قانون المراة الجمع بأكثر من زوج الزواج بأكثر من رجل

موضوعات متعلقة

سوريا.. رئيس مجلس الشعب يلتقي سفير جنوب أفريقيا لدي دمشق

ترشيحاتنا

كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو كانت لحظات فارقة في عمر هذا الوطن..فيديو

حملة الأزهر لنصرة القدس تنشر إصدارا مرئيا عن جريمة الاحتلال البريطاني

صدفة غريبة أنقذتها .. حكاية امرأة نجت من عقار فلوريدا المنهار بأعجوبة

حسام البدري وجهاز المنتخب في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

رئيس البنك الزراعي: نستهدف مواكبة النظم المصرفية الحديثة

معاريف تفضح سر طلب إسرائيل من واشنطن بوقف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

طرد مباشر وهدف ملغي ملخص الشوط الأول بين بيراميدز والأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ