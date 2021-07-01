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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء فاروق يكشف خطة تطوير البنك الزراعي المصري

علاء فاروق
علاء فاروق

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الدولة كلها مهتمة بالزراعة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة أن يكون لدينا إنتاج زراعي يغطي الكثافة السكانية الموجودة في مصر.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك الزراعي بدأ خطة تطوير شاملة خلال الفترة الماضية، بدأت من البنية التحتية للبنك، وتم إنشاء داتا سنتر بالإضافة للحصول موظفي البنك على أكثر من 15 ألف دورة تدريبية خلال النصف الأول من العام، كما نستهدف دورات أخرى لأكثر من 15 ألف موظف في الجمهورية، منتشرين في أكثر من 1200 فرع، وذلك وفقا لتعليمات محافظ البنك المركزي.

وتابع، أن البنك الزراعي بنك الفلاح المصري، وترتكز استراتيجية البنك على عدد من المحاور، من بينها أن يكون البنك الزراعي المصري ضمن أكبر البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح والمزارع المصري وتمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية ودعم خطط الدولة في القرى وتنمية الريف المصري، علاوة على أن يصبح البنك هو بنك الشمول المالي الأول في مصر.  

علاء فاروق خط احمر البنك الزراعي تنمية الريف المصرى

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