جامعة حلوان: نسعى لتنفيذ العديد من الأنشطة الفنية بمجمع الفنون خلال الإجازة

افتتحت جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان "المنتقى الأول للفن المعاصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وصرح الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة حول الأنشطة الصيفية للمجمع أنه سيتم عقد عدة ورش عمل فنية للشباب وورش لتعليم الفنون للأطفال بهدف تنمية المجتمع وتنمي مواهب الأطفال.

كما أنه سيتم عقد عدة مسابقات فنية سواء على مسرح الفنون أو معراض للفنون بقاعات متحف الفن المعاصر لتنمية مواهب طلاب الجامعات.

مشيرا إلى أن جامعة حلوان تعمل على ان يصبح مجمع الفنون الثقافة بها منبع للفن المعاصر بمصر.

ويضم معرض "المنتقى الأول للفن المعاصر" الذى ينظمه الفنان "سامح إسماعيل" المقيِّم الفنى للمتحف وقاعات العروض، أهم التجارب الفنية للمشهد التشكيلى المصرى المعاصر.



كما يضم المعرض أعمالاً فى النحت للأساتذة/ محمد العلاوى ومحفوظ صليب وعصام درويش ومحمد رضوان وحسن كامل وأعمالاً مختارة من الخزف للأساتذة/ زينب سالم وشوقى معروف وعادل هارون وضياء داوود وخالد سراج فى مشاركة متميزة فى مجال التجهيز الفنى .

وأضاف "د. أشرف رضا" أن العرض يحتوى على أعمال واتجاهات فنية متنوعة تؤكد تفرد وتميز الممارسة الإبداعية الأكاديمية، وتوضح إسهام الأساتذة وهيئة التدريس بكليات الفنون المتنوعة بجامعة حلوان في مسيرة تاريخ الفن المصرى المعاصر.

ويحتفى "المنتقى" بعلامات بارزة من فنانى الحركة التشكيلية المصرية فى بانوراما فنية تمثل الأجيال المتعاقبة، كما يعرض أعمالاً مميزة من النحت والتصوير والجرافيك والحفر والخزف للأساتذة الفنانين/ حازم فتح الله، وعبدالغفار شديد وحمدى عبدالله ومجدى عبد العزيز وعوض الشيمى، وأعمالاً مميزة من فن التصوير للأساتذة/ زينب السجينى وعبد الرحمن النشار وسامى رافع وفرغلى عبد الحفيظ ونبيل راشد ومصطفى الفقى وأحمد نبيل وحسن عبد الفتاح ومصطفى الرزاز وعبد المنعم معوّض وسهير عثمان، ومن جيل المحققين في المشهد التشكيلى المصرى أعمالاً تصويرية لمحمود حامد وأيمن السمري وعادل ثروت ومن جيل الفنانين الشباب أحمد يحى بدوى ومحمد نبوى.