السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

فازت السعودية، اليوم الخميس، بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، كما حصلت المملكة على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس (لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة).



ووكالة الأنباء السعودية أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، اليوم في دورته الثالثة والستين، وأعمال جمعيتها العامة العادية في دورتها السادسة والعشرين، في العاصمة المغربية الرباط.



وأكد رئيس الهيئة أن فوز المملكة يعكس مدى تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية دورها المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية المضي قدماً للعمل صفاً واحداً لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنجاح خارطة الطريق لتعافي الطيران المدني الدولي من الآثار السلبية التي نتجت عنها.

السعودية عضو بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1996م والتي تتكون من 21 دولة، كما أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني.