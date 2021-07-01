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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد مباشر وهدف ملغي ملخص الشوط الأول بين بيراميدز والأهلي

أفشة
أفشة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي و بيراميدز بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل الشوط الاول..

أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعد دخول مفاجئ من أكرم توفيق الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن سددها طاهر بغرابة شديدة فوق مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

 

حاول فريق بيراميدز رد الهجمة سريعاً، وتوغل أحمد توفيق من الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، وسدد كرة ارتطمت بقدم علي معلول وتلقاها الشناوي وخرجت إلى ركنية، شكلت خطورة على مرمى الأهلي ولكن بدون أهداف.

 

استمرت الكرة حائرة بين أقدام لاعبي الفريقين، حرصاً من كل فريق على اهتزاز مرماه في الدقائق الأولى من المباراة.

 

التحم أكرم توفيق لاعب الأهلي مع محمد حمدي لاعب بيراميدز، وتعرض توفيق الى صدمة قوية وطلب الخروج من الملعب لتلقي العلاج، وبالفعل خرج سريعاً لاستكمال المباراة.

 

وطالب أكرم توفيق بالعودة للمشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج سريعاً، واستكمل الأهلي المباراة بدون أي تبديلات اضطرارية.

 

أشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الاولى في المباراة، وكانت من نصيب حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي تدخل بقوة مع أحد لاعبي بيراميدز في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وكاد أن يفعلها رمضان صبحي في هجمة مميزة من لاعبي بيراميدز داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة بعد مراوغة  دفاع الأهلي، ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد.

وتلقى أحمد أيمن منصور البطاقة الصفراء الأولى لبيراميدز، في الدقيقة 26 بعد اعتراضه كرة محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي بيده.

تدخل عمرو السولية لاعب الأهلي بقوة مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأشهر محمد عادل البطاقة الصفراء في وجه السولية ليصبح البطاقة الصفراء الثانية لصالح الأهلي.

ومن بعدها تدخل دونجا لاعب بيراميدز بقوة مع حمدي فتحي لاعب الأهلي، وكان صاحب البطاقة الصفراء الرابعة في المباراة والثانية لبيراميدز.

وصنع لاعبي الأهلي هجمة رائعة على دفاع بيراميدز في الدقيقة 45 من  عمر المباراة، وصلت لمحمد مجدي أفشة مرتدة من يد أحمد الشناوي وسددها في الشباك ولكن احتسبها الحكم محمد عادل تسلل.

وطالب لاعبي الاهلي العودة لخاصية الـ VAR ولكن أكد على قرار الحكم وألغى الهدف الأول للأهلي.

وفي تدخل قوي من دونجا لاعب بيراميدز مع حمدي فتحي، أشهر محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، ثم عاد الى خاصية الـ VAR وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه دونجا ليستكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة –  علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر  - محمد شريف.

 

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس

 

الأهلى بيراميدز الدوري الممتاز الشناوي رمضان صبحي

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