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رئيس التحرير
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رئيس البنك الزراعي: نستهدف مواكبة النظم المصرفية الحديثة

علاء فاروق
علاء فاروق

أشاد الإعلامي محمد موسى استراتيجية بتطوير البنك الزراعي المصري.

 

لافتا أنها ترتكز على عدد من المحاور من بينها أن يكون البنك الزراعى المصرى ضمن أكبر البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح والمزارع المصرى و تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية ودعم خطط الدولة فى القرى وتنمية الريف المصرى علاوة على أن يصبح البنك هو بنك الشمول المالى الأول فى مصر.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البنك الزراعى المصرى يقوم بتنفيذ خطة عمل مكثفة فى كل المراكز والقرى التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة» من خلال إطلاق برنامج التمويل متناهى الصغر «باب رزق» فى أكثر من 210 أفرع للبنك في قري الريف المصري وكل فرع يخدم عددا من القري  لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب؛ و خصص البنك الزراعى المصرى نحو 100 مليون جنيه ومرشحه للزيادة لتمويل برنامج باب رزق التي يمنح قروضا ميسرة من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه دون أى مصاريف بنكية وبتسهيلات غير مسبوقة.


وتابع البنك الزراعى المصرى حاليا يخضع لعملية تطوير شاملة على جميع المستويات سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة.


واستطرد، خطة تطوير البنك الزراعى تشمل العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم التي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية لكي يصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات العملاء.


كما يتم حاليا تطوير أكثر من 670 فرعا وسيتم افتتاح 114 فرعا منها خلال الأسابيع القليلة القادمة ، وذلك فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى لتطوير شبكة فروعه التي تضم أكثر من 1200 فرع منتشرة فى جميع مدن ومراكز وقرى الجمهورية بهدف إتاحة جميع الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات جميع عملاؤه  بمختلف شرائحهم ، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى. 


كما يواكب ذلك التوسع فى تركيب ماكينات الصراف الآلى؛ حيث قام البنك بنشر أكثر من 600 ماكينة فى قرى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية ومستهدف توصيلهم إلي 1100 ماكينة نهاية هذا العام. 


 

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