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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري وجهاز المنتخب في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

حسام البدري
حسام البدري

حضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة الأهلي و بيراميدز التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

 

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز على استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة الأكبر محليًا.

 

جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

ورافق البدري في التواجد بمدرجات الملعب، أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

يأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة متابعة اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادًا لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

الأهلى بيراميدز حسام البدري الدوري جهاز المنتخب

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