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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ حماة الوطن: جماهير الأمة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة في 30 يونيو

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الأعوام الماضية النهوض بمصر في كافة المجالات لتستعيد مصر مكانتها الدولية والإقليمية، مضيفا أنه على مدار 7 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، شهدت الدولة طفرة كبيرة على جميع الأنشطة.


وأضاف مصيلحي في تصريحات له اليوم: “نستعيد فى ذاكراتنا الأيام الحالية ذكرى ثورة 30 يونيو ما عانى به الشعب المصري خلال حكم الجماعة الإرهابية وما كانت تسعي له من مخططات كانت تريد بها دمار البلاد، إلى أن انتفض الشعب وخرج في ملحمة وطنية أعطت رسالة للعالم اجمع ترفض به حكم الجماعة الإرهابية، فجماهير الأمة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطنية”.

 

وأكد مصيلحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد من تلك المخططات، وقام منذ توليه مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد و المتواصل والمستمر في كل المجالات، فالرئيس وفى بما وعد به منذ سنوات واتضح ذلك في المشروعات الكبرى كقناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصري والاهتمام بالصعيد، والحملات الصحية للقضاء على الأمراض المزمنة، كحملة 100 مليون صحة والمبادرات المجتمعية كمبادرة حياة كريمة.

السيسي ثورة 30 يونيو 30 يونيو الرئيس السيسي حياة كريمة

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