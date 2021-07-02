محول كهرباء داخل الكتلة السكنية خطر يهدد سكان قرية العراقية فى المنوفية

استغاث أهالى قرية العراقيه فى مركز الشهداء التابع الى محافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهربائي داخل الحيز العمراني يعرض أرواح الأبرياء للخطر .



وقال محمد عبد الحميد فى رسالته: “نعاني من وجود محول كهرباء للضغط المتوسط داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى بقرية العراقية امام الكوبرى الغربى ، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الصعق بالكهرباء وأخذا لمبدأ الأمان يجب نقله خارج الكتلة السكنية".



وأضاف: “هذا المحول الكهربائي الموجود داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى بطول ٧٠ متر بوسط المنازل والذى ينعدم تمامآ لاى وسيله أمان سواء من ارتفاع مناسب ونحن معرضين للخطر يومين كما ان الأسلاك تمر فوق المنازل مما ينذر بحدوث كارثة خاصة وقت سقوط الأمطار وتقدمنا بعدة شكاوى ولم ينظر إلينا أحد من المسئولين بشبكه الكهرباء ".

وأشار : هذا المحول المتواجد وسط المنازل يهدد حياة تلك الاهالى للخطر وحرمانهم من الحياة الكريمة وحرمانهم من خدمة توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم ماذنب كل السكان اللذين يسكنونون بتلك المنطقة بقرية العراقية امام الكوبرى الغربى



وناشد محافظ المنوفية والمسئولين، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال ونقل المحول حفاظا على أرواح المواطنين من أهل القرية .



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