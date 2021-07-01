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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يحث زعماء لبنان على التخلي عن المصالح الحزبية وإصلاح البلاد

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

حث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زعماء لبنان على تنحية المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل السلم والاستقرار في بلادهم. 


وأطلق البابا مناشدته هذه في نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين في الفاتيكان؛ لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، وجدد التأكيد على رغبته في زيارة لبنان.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/. 


وأكد البابا أهمية أن يختار من هم في السلطة أخيرا وبحزم، العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة، "لنضع حدا لتربُح القلة من معاناة الكثرة". 


وقال البابا - خلال الصلاة الختامية في كاتدرائية القديس بطرس - إنه يجب ألا يتم السماح لأنصاف الحقائق أن تحبط تطلعات الناس. 


وأشار إلى أن اللبنانيين يشعرون بخيبة أمل ومرهقون ويحتاجون إلى اليقين والأمل والسلام، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي عدم استغلال لبنان والشرق الأوسط لتحقيق مصالح ومكاسب خارجية. 

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لبنان مسيحيين لبنانيين فرانس 24

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