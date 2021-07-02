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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الله أمر بالمحافطة على الصلوات في أوقاتها، والأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، مشيرًا إلى قوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».

 

وأوضح عثمان عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك،ردًا على سؤال: ما حكم تأخير صلاة الفجر بسبب النوم؟ أن الله أجزل العطاء والثواب لمن صلى العشاء والصبح في جماعة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» رواه مسلم.

 

كانت دار الإفتاء ذكرت أنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية.

 

وأضافت: «ثم يصلي ما فاته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم،أما إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمدٍ فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهدًا.

 

وأشارت إلى ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.

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الأمور التي تُعينك على القيام لصلاة الفجر:

1- الحرص على تقوى الله تعالى، مع الاهتمام بأداء الصلاة في جماعةٍ.
2- الاجتهاد بالنوم باكرًا.
3- استخدام وسائل التنبيه المختلفة؛ كالساعات، والمنبهات، ونحوها.
4- ضبط مكيفات التبريد في أيام الصيف الحارة على الإغلاق قبل موعد الاستيقاظ إلى الفجر بنصف ساعةٍ.
5- الإكثار من شرب السوائل قبل النوم، مع عدم دخول الحمام.
6- استحضار الأجر العظيم المترتب على أداء صلاة الفجر. الحرص على القيلولة.

فضل صلاة الفجر

1- لصلاة الفجر أهميةٌ عظيمةٌ تكمُن في بعض الأمور الآتية:
2- تعدل صلاة الفجر في جماعةٍ قيام ليلةٍ كاملةٍ.
3- تحفظ العبد في ذمّة ومعيّة الله عزّ وجلّ.
4- تكون نورًا لصاحبها يوم القيامة.
5- تُدخل الجنّة إن كانت الفجر في جماعةٍ.
6- ينال من صلّى الفجر البركة والرزق في شؤون حياته كلّها.

فضل صلاة الفجر دار الإفتاء أذان الفجر صلاة الفجر التوبة قيام ليلة كاملة

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