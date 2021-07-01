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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير: تضاعُف حجم تمويل المشروعات الصغيرة 5 مرات منذ تولي السيسي

صدى البلد

حقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طفرة غير مسبوقة خلال السبع سنوات الأخيرة وخاصة في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي يولي اهتماما بالغا بقطاع المشروعات الصغيرة ويسانده دعما لتوفير فرص عمل للشبا والتحرر من شباك الوظيفة وكذلك كنواة التنمية الاقتصادية.

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وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضاعف حجم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض بالفترة من أول يوليو 2014 إلى 31 مايو 2021 بما يعادل خمسة اضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسي للمسئولية.

كما وفر جهاز تنمية المشروعات منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية .

جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يحتوي الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات.

وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة السيد الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.

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