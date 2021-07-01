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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

مني داوود تكتب: جرعات عالية

صدى البلد

انتبه عزيزي الرجل…
ودعنا نتسكع قليلا داخل قلب المرأة فالتعامل مع النساء فن لا يدركه الكثيرين، فقد تري اشياء لم تراها من قبل، فالمرأة كائن عاطفي  رقيق مشرق ومشاعر واحاسيس مرهفة فياضة  لكل من حولها وهي بطبعها تميل دائما للتفاصيل.
فقد تقضي الوقت الطويل في الاهتمام بمظهرها الخارجي  لتجلس أنت في انتظارها ساعات وساعات ولكنها في نفس ذات الوقت تجري مهرولة وهي تلبس أبسط  الملابس اذا ما حدث مكروه لك ويستدعي ذهابها بك إلي المستشفى 
وقد تتحول لوحش كاسر يفتك بكل من حوله إذا ماحدث مكروه لاحد من أبناءها أثناء تمرين السباحة.
وقد تبدو لها  داخل رأسها فكرة صغيرة فتختمر الفكرة إلا أن تصبح حقيقة، ولكن لحين وصولها لهذه المرحلة تمر عليها  الكثير من الصراعات الداخليه فاذا سألتها عزيزي الرجل عن مايدور داخل راسها ترد سريعا بكلمتها المشهوره عادي وتنتظر في ذلك الوقت من الرجل ان يشعر بصراعها الذي لا يعلم عنه اي شئ  وقد تختلق مشكلة مع الرجل لمجرد لفت انتباهه بوجودها وانها تريده في تلك اللحظة الحاسمة التي تقول فيها أنها لا تريد رؤيته مره أخرى، وقد يكون من  اساسيات صراعها الداخلي من سينتصر في النهاية، وذلك تبعاً لحرب الأعصاب التي تمارس في وجود مشكلة.
أراك عزيزي الرجل احيانا تستطيع التحكم بأعصابك في وجود مشكلة قد تعتبرها المرأة هي مشكلتها الازلية. 
فالرجل دائماً ما يشعر  بالقلق من دقة المرأة وتركيزها في التفاصيل ويتهمها أحيانًا بأنها نكدية 
وقد  رايت الكثير من النساء يقومن  بإشعال الموقف بطريقة لا يستطيع ان يصدقها عقل فقد تدخل مع زوجها  علي بائع لتشتري شيء قيمته مائة جنيها لتستطيع بعد مجادلة مع البائع ان تصل الي 50 جنيها لتخرج من المحل وهي ناقمة علي الحياة كيف انها لم تستطع إيصاله لـ20 جنيها ويستمر الحديث عن الامر مده قد تزيد عن شهر في الحديث حول الأمر وكيف ان زوجها لم يعطها الفرصه قد تقوم بالفصال بالقدر الكافي وتذهب لمنزلها والشر في عينيها لكل من يقابلها وقد تحكي الأمر لجيرانها وتقوم بالاتصال بأهلها كل علي حدة كي تحكي انه تم خداعها من قبل البائع وان زوجها لم يدافع عنها ولم يكن السند لها في تلك المعركة الحامية بينها وبين البائع  ويستمر حالها بنفس المنوال إلي أن تدخل في أمر آخر 
فالمرأة دائماً ما تهتم بالتفاصيل عكس الرجل فطبيعة مخ المرأة لديه قدرة تركيز عالية جدا، وتقدر أن تطوعها لرصد كل التفاصيل الموجودة حولها، وتحليلها وتفسيرها واستعادتها في أي وقت.
انتبه عزيزي الرجل  في الدخول معها في اي حوار حتي تنهي مشكلتها الداخليه التي قد تبدأها وتنهيها بداخلها في ذات الوقت .
فقد تهتم المرأة بكل التفاصيل فقد يزعجها نفور شعره من خصيلات شعرها في حين ان كل مظهرها علي ما يرام ولكن بتلك الشعره تثير جنونها وتجعلها غير مرتاحه نفسيا لساعات عديده
وقد تظل متحيره  في لون أحمر الشفاه لساعات عديدة.
أما الرجل يستطيع القفز داخل ملابسه في مدة لا تتجاوز الدقائق فالرجل يهتم بالننائج، وليس التفاصيل العادية، فمثلا نحب أن نذهب إلي مطعم حسنا فلنذهب إلي مطعم، أما إذا سألت المرأة نحب ان نذهب الي مطعم فلابد أن تسأل ماذا سنأكل واين سنذهب ماذا سنرتدي  فالمرأة تهتم بادق التفاصيل والدوافع والأسباب. 
فقد تهتم المرأة أحيانا بأشياء غير منطقية وغير مفهومه .. ولكن عزيزي الرجل انتبه من تذمرك  لأن تذمرك وعدم مساندتها في مشاكلها التي تبدو لك ضئيلة في حين انها تبدو لها محور الكون. 
فإذا اردت أسعادها اعطيها جرعات عاليه من الحب و الاهتمام بتفاصيلها  وضع هاتفك جانبا حين تراها واجعلها تختار نوعيه الاكل واسم المطعم ،ساندها حين تتوقف للفصال علي اتفه الاشياء ،افتح لها باب السيارة وباب المصعد اتركها تسترسل أدق تفاصيل حياتها أمامك فهي كل ما تريده هو طبطه مشاعرها والاستماع لقصصها اللانهائية.. وحتي تنال قلبها .. عليك ان تسعي دائما لارضائها حتي ولم تستوعب ذلك.

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