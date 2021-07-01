أخبار الفن.. حقيقة مخاطبة الموسيقيين يوتيوب و فيسبوك ضد حمو بيكا.. محمد على رزق يعلن تفاصيل الحالة الصحية لممثل شاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها.

حقيقة مخاطبة الموسيقيين يوتيوب وفيسبوك ضد حمو بيكا..محامي النقابة يرد|خاص

كشف سعد متولى محامي نقابة الموسيقيين حقيقة مخاطبة النقابة لـ "يوتيوب" و"فيسبوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا بعد قرار النقابة بوقفه.

عن الاغتصاب الزوجي.. هنا شيحة تنتهي من فيلم "النهاردة يوم جميل"

انتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير مشاهدها الأخيرة في أجدد أعمالها السينمائية "النهاردة يوم جميل"، والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

كميل سلامة: سنوات الحب والرحيل عن معاناة وظلم عشناهما "حوار"

اللبناني كميل سلامة، فنان له العديد من المواهب، فمشواره لايقتصر على التمثيل فقط، بل يحب أن يخوض بعض التجارب الإخراجية، والكتابية، وقد أتجه إلى هذا العالم وأنجز العديد من الأعمال كمسرحية طرة نقشة (1985) ومسلسل بيت خالتي (1987) ومسرحية كيف هالتمثيل معك (2008).

مرض صعب.. محمد على رزق يعلن تفاصيل الحالة الصحية لممثل شاب

أعلن الفنان محمد على رزق ؛ عن إصابه زميله الفنان الشاب هاني حسن بمرض صعب ؛ رافضا الكشف عن هوية المرض.

بعد منعه من الغناء..هاني شاكر يربح جولة جديدة أمام حمو بيكا

اقتربت أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.