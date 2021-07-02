اليوم.. بداية التقديم لدورات مركز الإبداع الموسيقي بجامعة حلوان

أعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن بدء حجز الدورات التدريبية (يوليو - سبتمبر) ، التي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.

وأشار مركزأن اليوم يبدأ التقديم والدراسة وتتم الدراسة في هذه الدورات أيام الجمعة من التاسعة صباحا للواحدة ظهراً من كل أسبوع حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

أوضح مركز الإبداع الموسيقي الأوراق المطلوبة للتقدم للبالغين هي كالتالي:

- صورة البطاقة الشخصية.

- عدد ٢ صورة شخصية.

أما عن الاوراق المطلوبة للتقدم الأطفال هي كالتالي:

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- عدد ٢ صورة شخصية.

يذكر أن مركز الإبداع الموسيقي يستقبل الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى .



تتركز رسالة المركز في نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة من أطفال وشباب وكبار، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

جدير بالذكر أنه قد افتتحت جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان" المنتقى الأول للفن المعاصر " وذالك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و اشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة .

وصرح الدكتور "أشرف رضا" الرئيس التنفيذى للمجمع أن العروض الجديدة بالقاعات الملحقة "بمتحف الفن المعاصر" متاحة للجمهور، و التى تشمل قاعة "المرصد" المخصصة لرصد الحركة التشكيلية المصرية، بالإضافة إلى قاعات "الفسطاط" المتعددة، حيث أُعِدت عروض تشكيلية متنوعة لأجيال مختلفة من الفنانين على أن يتم تغيير العروض شهريًا، بالإضافة إلى العرض الدائم بمتحف "الفن المعاصر" الذى يعرض المقتنيات الفنية للمبدعين المصريين بمجمع الفنون والثقافة.

و اضاف ان مجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان يسعى لاقامة العديد من المعارض الفنية لكافة انواع الفنون وان يكون منبع للفن المعاصر بمصر.