عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بداية التقديم لدورات مركز الإبداع الموسيقي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن بدء حجز الدورات التدريبية (يوليو - سبتمبر) ، التي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.

وأشار مركزأن اليوم يبدأ التقديم والدراسة وتتم الدراسة في هذه الدورات  أيام الجمعة من التاسعة صباحا للواحدة ظهراً من كل أسبوع حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

أوضح مركز الإبداع الموسيقي الأوراق المطلوبة للتقدم للبالغين هي كالتالي:
- صورة البطاقة الشخصية.
- عدد ٢ صورة شخصية.

أما عن الاوراق المطلوبة للتقدم الأطفال هي كالتالي:
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- عدد ٢ صورة شخصية.

يذكر أن مركز الإبداع الموسيقي يستقبل الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى .

تتركز رسالة المركز في نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة من أطفال وشباب وكبار، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

txt

جامعة حلوان: نسعى لتنفيذ العديد من الأنشطة الفنية بمجمع الفنون خلال الإجازة

جدير بالذكر أنه قد افتتحت جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان"  المنتقى الأول للفن المعاصر " وذالك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و اشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة .  

وصرح الدكتور "أشرف رضا" الرئيس التنفيذى للمجمع أن العروض الجديدة بالقاعات الملحقة "بمتحف الفن المعاصر"  متاحة للجمهور،  و التى تشمل قاعة "المرصد" المخصصة لرصد الحركة التشكيلية المصرية، بالإضافة إلى قاعات "الفسطاط" المتعددة، حيث أُعِدت عروض تشكيلية متنوعة لأجيال مختلفة من الفنانين على أن يتم تغيير العروض شهريًا، بالإضافة إلى العرض الدائم بمتحف "الفن المعاصر" الذى يعرض المقتنيات الفنية للمبدعين المصريين بمجمع الفنون والثقافة.

و اضاف ان مجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان يسعى لاقامة العديد من المعارض الفنية لكافة انواع الفنون  وان يكون منبع للفن المعاصر بمصر.

مركز الإبداع الموسيقي كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الدورات التدريبية الموسيقية الإبداع الموسيقي

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

تبدأ من 185 ألفا.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2021| صور

مزودة بشبكات 5G.. تقنية الأولى من نوعها لمراقبة الصحة عن بعد

فضل صلاة الوتر .. وهل تاركها آثم ؟

محامية تطالب بإخصاء المتحرش: "مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي".. فيديو

هجوم ناري من أحمد عيد على مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز ويتغنى بـ الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مدينة الرعب.. مجهول يطارد سيدة ويعتدي عليها جنسيا وسط الشارع في نيويورك| فيديو وصور

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ