قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الكبرى لمدة 8 ساعات.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الكبرى (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضعفها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.

قطع المياه عن حدائق الأهرام

وأرجعت الشركة قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الكبري إلي تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في مناطق قطع المياه في القاهرة الكبرى تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.