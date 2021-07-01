لايف كوتش يوضح طريقة الرد على من يهين شخصيتك.. فيديو

حياتك صحتك..

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن أغلبنا يواجه في حياته الكثير من المشكلات والصعوبات التي يمكن أن تشعرنا بالضعف وفي بعض الأحيان نستسلم لها وتؤدي بنا إلى الانكسار، ولكن يجب أن يكون كل شخص قوي وخاصة أمام الشخص الذي يؤذيه نفسيًا.

وتابع اللايف كوتش خلال استضافته في برنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب على أي شخص تعرض للإهانة من شخص آخر أن يرد عليه قائلًا "انت بتوصفنى بتلك الشتائم"، حتى تعطب لنفسك فرصة في الرد السليم الملائم لتلك الإهانة.

من جانبه أشار اللايف كوتش ياسين العصامي، إلى أن حالة الغضب تختلف من إنسان إلى إنسان ورد الفعل لأي موقف أيضا يكون مختلف.

وأضاف أن الفنان يتأثر بالشخصية التي يقدمها في العمل الدرامي وخاصة في المواقف وردود الفعل خلال الأداء مؤكدًا أن الفنان أحمد زكي أصيب بالقولون العصبي خلال فيلم "زوجة رجل مهم".

وأشار العصامي إلى أن الفنان محمود المليجي على الرغم من تقديمه أدوار الشر بإتقان شديد؛ إلا أنه كان من أطيب الشخصيات.

وقال إن مسلسل "لعبة نيوتن" أثر فيا بشكل كبير واعتبره مسلسل متكامل من الإخراج والتصوير وأداء الشخصيات والحالة التي كانت بمسلسل “اللي مالوش كبير" جميلة.



وقد قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن الإنسان صاحب البديهة هو الذي يفهم ما يُقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشّخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تتضمن سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس، وممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة من خلال اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين، من خلال الحديث عمّا حصل خلال اليوم بصوتٍ عالٍ قبل النّوم.

وتابع: "لا بد من معرفة أنه لا يوجود نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.



وتابع أن سرعة البديهة تُعد مجموعة من الخصائص يجب أن يمتلكها الشخص حتى يصبح سريع البديهة، مشيرًا إلى أن النجاح في العمل وعلاقاتك الاجتماعية تُعد سرعة البديهة من أهم عوامل النجاة من المواقف الخطرة، كما أنها من أهم نقاط قوة الشخصية.



وأضاف، أن سرعة البديهة تعني قوة الحديث وجودته، ويمكنها تطوير حياتك للأفضل دائمًا، فسرعة البديهة هي الجواب الحاضر لا السريع فقط، وإنما السريع الذكي المعبر عن معرفة بالموضوع ودقائقه، والرد الذكي هو الذي يحتوي سرعة تفكير وربط بين المواقف المختلفة وسرعة استرجاع معلومات مخزنة.

وتابع: "سرعة البديهة تعد حسن اختيار ألفاظ ونبرة صوت وتعبير وجه، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعبًا إلا أنه ممكن، عبر تنمية مجموعة من المهارات، ومنها المهارات العقلية والنفسية والمهارات اللغوية.