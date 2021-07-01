79.9 مليون رغيف.. تعرف على إنجازات مديرية تموين الأقصر خلال شهر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنجازات المديرية فى خلال شهر يونيو الماضي.



فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق

انتظم عمل المخابز خلال الشهربـ الأقصر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 79.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3675 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 581 مستودع دقيق على مستوى الأقصر ، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.38 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 62160 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

فى مجال صرف السلع التموينية



من خلال 479 تاجرا تموينيا وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى محافظة الأقصر تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يونيو 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد .



كما تم توزيع وتسليم عدد 1260 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد بالأقصر.

فى مجال المواد البترولية والبوتاجاز



تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 63 محطة وقود على مستوى محافظة الأقصر دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 268268 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 11185 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.



الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق



تم تحرير عدد 916 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 356 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان ,نظافة" ، وعدد 537 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" و 23 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكان من أبرز القضايا سلع منتهية الصلاحية و فواتير و سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 72 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية



وتم ضبط عدد 4 طن شكارة دقيق بلدى داخل طاحون غلال ومخابز سياحية غير مرخصة

ضبط 2/1 2طن سكر تمويني+ عدد10كرتونة زيت تمويني+ ضبط عدد 70بطاقة تموين داخل احد محلات البقالة الغير مرخصة وتم ضبط محل مفروشات بدون ترخيص , وضبط مخزن خاص بإحدى شركات الحلوى غير مرخص و تم تجميع نصف طن سكر تمويني بإحدى الجمعيات



كما تم ضبط 2/1 4 طن دقيق بلدي مدعم و قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز بما يعادل عدد 17985 رغيف بدون انتاج وتصنيع الخبز



واهابت مديرية التموين بـ الأقصر المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .