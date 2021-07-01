عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أنواع مختلفة من الصداع .. كيف تعرف النوع المصاب به؟

أنواع الصداع
أنواع الصداع

يشعر الكثير من الأشخاص بـ الصداع على مدار اليوم، وهناك أنواع مختلفة من الصداع، وإليك دليل لأربعة من أكثر الأنواع شيوعًا، وفقا لموقع إكسبرس البريطاني.

لن تصدق .. الزبادي يحمى من أمراض القلب ويعالج الضغط المرتفع

يحمي من الضغط والسرطان والزهايمر .. فوائد غير متوقعة لـ الكرز

أنواع الصداع المختلفة

التجويف
تشمل الأعراض الشائعة لصداع الجيوب الأنفية ألمًا في الوجه أو الأذنين أو العينين أو الجبهة.

يتركز هذا الصداع في الجيوب الأنفية ويمكن أن يصاحبه سيلان بالأنف أو حمى أو احتقان أو حتى تورم في الوجه.

عادة ما تستمر هذه بضعة أيام كحد أقصى لأنها مرتبطة بالأنفلونزا في كثير من الأحيان.

لكن يمكن أن تستمر لأسابيع إذا لم يتم علاج مرضك.

توتر

تميل أنواع الصداع من هذا النوع إلى أن تكون محدودة بألم عبر الجبهة.

تشمل الأعراض ألمًا خفيفًا على جانبي الرأس وضغطًا عبر الجبهة.

تدوم عادة ما بين نصف ساعة إلى عدة ساعات ويمكن علاجها عادةً بأدوية تسكين الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.

صداع نصفي

من المحتمل أن يسبب هذا الصداع ألمًا في الوجه أو الرقبة ، والصداع النصفي من بين أسوأ أنواع الصداع ويمكن أن يكون منهكًا للغاية.

يحدث الخفقان في منطقة واحدة ويمكن أن يعاني المريض من حساسية تجاه الضوء والصوت بالإضافة إلى الشعور بالغثيان.

تميل إلى الاستمرار لفترة طويلة ، في أي مكان من أربع إلى 72 ساعة.

تجمع

يمكن أن يكون الصداع العنقودي مقلقًا للغاية ، إذا كنت تعاني من هذا النوع من الصداع ، فعليك طلب المشورة الطبية بسرعة.

يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من الصداع عادةً من ألم شديد في جانب واحد من الرأس ، غالبًا حول العين.

قد يكون هذا مصحوبًا بجفن متدلي ، أو بؤبؤ صغير ، أو تمزق ، أو سيلان الأنف ، أو احمرار في جانب الرأس حيث يشعر بالألم.
يمكن أن تستمر الفترات العنقودية كما هي معروفة لأسابيع أو عدة أشهر.

الصداع انواع الصداع الجيوب الانفية علاج الصداع اعراض الصداع

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. الأميرة ديانا عانت من مرض سري وصرخت للمساعدة

بعد واقعة فتاة الفستان .. محامية تكشف لـ "3 ستات" عقوبة التحرش | فيديو

برنامج 3 ستات.. طريقة تحضير التوفي في 5 دقائق|فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

دراسة: عدوى كورونا تغير خلايا الدم في الجسم بشكل كبير

هل الأسبرين فعال في علاج حب الشباب؟

ترشيحاتنا

القاضية ممكن.. تعليق خالد الغندور على خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز

تكليف الرئيس.. مدينة الدواء: سنبدأ المرحلة الثانية لصناعة أدوية أمراض الأورام

منها القتل.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات عديدة من جماعة الإخوان.. فيديو

حزب لا يقدر شبابه.. أمين عام الحركة الوطنية بأسوان يستقيل من منصبه

عقوبات جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون.. تعرف عليها

شاهد.. هجوم ناري من جماهير الأهلي على رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

خطأ فادح من الشناوي يمنح بيراميدز نقطة ثمينة من الاهلي بالتعادل 2-2

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ