قطع المياه عن حدائق الأهرام والرماية 8 ساعات.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن حدائق الأهرام والرماية 8 ساعات لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.

قطع المياه عن حدائق الأهرام والرماية

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه عن حدائق الأهرام والرماية 8 ساعات إلي تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة قطع المياه عن حدائق الأهرام والرماية 8 ساعات، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.