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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 يوليو .. جامعة حلوان تطلق دورة حول الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة حلوان

وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان إلى أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة، متابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .

دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي  ا الساعة الخامسة مساء  حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون لاين" يومي ١٥ ، ١٦ يوليو 2021.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . 

كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية و ملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان او عبر التقدم للجامعة . 

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

 

جدير بالذكر انه افتتحت جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان "المنتقى الأول للفن المعاصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.  افتتحت جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان "المنتقى الأول للفن المعاصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.  

 

ويضم معرض "المنتقى الأول للفن المعاصر" الذى ينظمه الفنان "سامح إسماعيل" المقيِّم الفنى للمتحف وقاعات العروض، أهم التجارب الفنية للمشهد التشكيلى المصرى المعاصر.


كما يضم المعرض أعمالاً فى النحت للأساتذة/ محمد العلاوى ومحفوظ صليب وعصام درويش ومحمد رضوان وحسن كامل وأعمالاً مختارة من الخزف للأساتذة/ زينب سالم وشوقى معروف وعادل هارون وضياء داوود وخالد سراج فى مشاركة متميزة فى مجال التجهيز الفنى .
وأضاف "د. أشرف رضا" أن العرض يحتوى على أعمال واتجاهات فنية متنوعة تؤكد تفرد وتميز الممارسة الإبداعية الأكاديمية، وتوضح إسهام الأساتذة وهيئة التدريس بكليات الفنون المتنوعة بجامعة حلوان في مسيرة تاريخ الفن المصرى المعاصر.

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