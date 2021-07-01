في ذكري ميلاده.. نجل وحيد حامد يكشف نصيحة هامة كان يرددها والده

قال مروان وحيد حامد، إن اليوم هى ذكري ميلاد والده الراحل وحيد حامد، موضحًا أنه لا يمر يوم بعد وفاة والده إلا ويرى أثره.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز، أنه يشعر بسعادة من حديث الجميع عن والده الراحل.



ولفت إلى أنه لم يفقد والده فقط، بل فقد صديقه، ومعلمه، و البوصلة التى كان ينظر لها، وكل شيء فى حياته.



وأشار إلى أنه حصل على نصيحة هامة من والده وكان يرددها وهي: "لازم تختار جيدًا قبل السير.. تاجر الحشيش يكسب أموالا أكثر من تاجر العيش".



وأوضح أن والده كانت يتعامل مع الفن كتاجر العيش، لأن الفن له قيمة كبيرة.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد والذى رحل عن عالمنا أوائل العام الجارى بعد تقديم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى تظل محفورة فى الوجدان ليحفر وحيد حامد اسمه فى تاريخ الفن المصرى بحروف من نور.

ووُلد الكاتب الكبير وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح في الشرقيّة وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965 .

بدأ وحيد حامد مشواره مع الكتابة منذُ أواخر الستينات وامتد مشواره لسنوات طويلة كان فيها خير سفير لبلده وللدراما المصرية، فتظل أعماله من أهم ما قدمت السينما المصرية والفن المصرى بوجه عام.

وخلال مشواره الفنى قام وحيد حامد بالمشاركة فى إنتاج عدد من الأعمال، أو التعاقد عليها كمنتج منفذ ، وفى السطور التالية نستعرض ابرز تلك الافلام :

معالى الوزير :



تدور أحداثه حول اختيار رأفت رستم كي يكون وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وينجح فى البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى، ويطلب رأفت من مدير مكتبه عطية أن يرافقه في إجازة في الساحل الشمالي ليتخلص من هذه الكوابيس ، والعمل من بطولة أحمد زكى .

المنسى :



قصة الفيلم كانت من خلال يوسف المنسي عامل التحويلة الذى يفاجىء بالفتاة (غادة) التي تدخل كشك التحويلة وتطلب حمايته، فهي سكرتيرة المليونير (أسعد ياقوت) رجل الأعمال الذي يقيم حفلًا صاخبًا ليعقد فيه صفقة مع أحد الشخصيات الهامة والذي يعجب بالسكرتيرة ويطلبها كشرط لإتمام الصفقة، ويرسل رجل الأعمال أعوانه للبحث عنها وإجبارها على العودة ، والفيلم من بطولة عادل إمام .

طيور الظلام :



تدور أحدات العمل حول ثلاثة محامين أصدقاء، جمعت بينهم الزمالة، وفرقت بينهم المصالح والأهواء، أولهم فتحي نوفل الذي يتحول من محامي ملتزم إلى انتهازي يصعد اجتماعيًا حتى يصبح مدير مكتب الوزير رشدي، أما زميله علي الزناتي فينضم إلى الجماعات المتطرفة دينيًا ليحقق مكاسب مالية بالدفاع عمن يقع تحت طائلة القانون، أما الثالث محسن فيكتفي بالعمل كموظف بسيط في إحدى الشركات، ويظل بعيدًا عن الصراع الدائر بين الحكومة والجماعات المتطرفة ، والعمل من بطولة عادل إمام ويسرا .

النوم فى العسل :



الفيلم كانت تدور أحداثه ظاهرة غامضة تتفشى في المدينة حيث يصاب الرجال بعجز جنسي لتزايد الإحباطات العامة والخاصة، يتابع العقيد (مجدي) الأحداث من واقع عمله في البوليس وتنضم له صحافية نشطة لكنهما ،يواجها بمحاولة تعتيم من المسئولين وتكذيب رسمي، ليستمرا فى المحاولة، فهل سينجحا ؟ ، والعمل من بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر .

ديل السمكة :



الفيلم تدور أحداثه أحمد المرسي عويس شاب حاصل على دبلوم فني ويهوى كتابة الشعر ويبحث عن وظيفة ويعمل في النهاية كشافًا على عدادات الكهرباء مما يتيح له دخول كل البيوت من كافة المستويات والطبقات ، ووهو من بطولة حنان ترك ، وبلغت قيمة إنتاجه 800 الف جنية ، وتمنى وحيد حامد قبل وفاتة ان يعاد تصويره بسبب مؤكداً ان الميزانية كانت منخفضة ، حيث أقتصر مهمته فى العمل على ان تكون شركته منتج منفذ .

سوق المتعة :



وتدور احداثه حول شخص سجن لمدة 20 سنة ظلمًا، وكان كبش فداء ﻹحدى العصابات، وعندما خرج من السجن قررت العصابة تعويضه عن المدة التى قضاها بالسجن بمبلغ 6 مليون جنيه، وبالرغم من المال الوفير الذى أصبح يمتلكه، لم يستطع ان يتأقلم على وضعه الجديد فقد بصمه السجن ببصمة لا تمحى ، وتمنى وحيد حامد إيضاً ان يتم أعادة تصوير العمل بسبب ضعف الميزانية ، حيث كان يتؤلى تنفيذ إخراجه ، وأكد انه فى حال إعادة تصويرمع التطور ادوات التصوير حالياً سيخرج بشكل أفضل ، وقد بلغت تكلفته مليون و100 الف جنيه ، والعمل كان من بطولة محمود عبد العزيز .



