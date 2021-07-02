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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

221 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية خلال الربع الثاني

صدى البلد

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 221.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 32426 مليون ورقة منفذة على 2680 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية بنحو 241.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 40078 مليون ورقة منفذة على 2925 ألف عملية خلال الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 38.59 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.41 % خلال الربع.

تعاملات المصريين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7 %و العرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2135 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 460 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11 %و سجل العرب 7.2 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2453 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 728.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة المصرية البورصة قيمة تداول الربع الثاني كمية التداول

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