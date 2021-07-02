مواصفات و أسعار ألفا روميو ستلفيو موديل 2021 في السعودية| صور

تقدم شركة الفا روميو الايطالية العريقة و التي تأسست في عام 1910، العديد من الاصدارات القوية و المتنوعة داخل الاسواق العالمية، مثل نسختها جوليتا و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، و السيارة جوليا باطلالة السيدان، إلى جانب النسخة القوية ستلفيو و التي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس اوفر المدمجة SUV.

الاداء الفني للسيارة الفا روميو ستلفيو موديل 2021

تستمد السيارة الفا روميو ستلفيو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، و من خلال تلك الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 في غضون 5.7 ثانية.

كما دعمت الفا روميو ستلفيو موديل 2021 بمحرك اخر من 6 اسطوانات، سعة 2900 سي سي، قادر على انتاج قوة 510 حصان، مع 600 نويتن/متر من عزم الدوران، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، معتمدًا على منظومة الدفع الكلي للعجلات، مما يجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 283 كم/ساعة.

التصميم الخارجي لـ الفا روميو ستلفيو موديل 2021

حصالت السيارة الفا روميو ستلفيو موديل 2021 على مصابيح أمامية انسيابية، تتسم بالمظهر العدواني، مع شبكات أمامية ثلاثية المناطق، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات شرائح ضوئية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية من تصميم هندسي يعتمد على اطلالة الدوائر المتداخله.

و تبلغ القياسات الهيكلية لـ الفا روميو ستلفيو موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.68 متر، و عرض يقدر بـ 2.16 متر، و 1.67 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 525 لتر، و قاعدة عجلات تقدر بـ 2.818 متر، بالاضافة إلى خزان وقود يسع لـ 64 لتر.

اسعار الفا روميو ستلفيو موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SUPER 2021 محرك 2000 سي سي 2000 سي سي بسعر 242 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل QUADRIFOGLIO 2021 محرك 2900 بسعر 440 ريال سعودي.