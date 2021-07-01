خبير زراعي يكشف تفاصيل أحدث مزرعة في مصر بنظام الهيدروبونيك

كشف الخبير الزر اعي مصطفى الفيومى عن تفاصيل إنشاء أول مزرعة في مصر بنظام الهيدروبونيك على مساحة ١٠٨٠ مترا، وتنتج ٢٦ ألف نبات فى الدورة الواحدة.



وقال خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، إن المزرعة قائمة علي نظام التحكم فى مياه الرى لإعطاء النباتات كل احتياجاته من العناصر الغذائية، إلى جانب إنتاج الورقيات والخضروات بدون إضافة أى كيماويات أو مبيدات، لافتا إلى أن تكلفة الصوبة ٧٥٠ ألف جنيه، وتصلح لزراعة جميع أنواع الورقيات والخضروات.



وأوضح، أن الرى بنظام الهيدروبونيك، يوفر نحو ٩٥ % من المياه المستهلكة فى الزراعات التقليدية، وأن النباتات تحتاج لدرجة حرارة من ٢٤ إلى ٢٨ مئوية لتنضج، لافتا إلى نجاح زراعات الهيدروبونيك فى إنتاج الخضروات والفاكهة وكافة أنواع الورقيات.





أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي :

أولا: أهم المعاملات

1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.

2-إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة قبل الجمع بــ (2 -3 ) أسابيع

ثانيا: الرى

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 18 لتر/ يوم

السنة الثالثة 28 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32- 36 لتر/ يوم

- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.

- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.

- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.

ثالثا: المكافحة

1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.

2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.

3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.

4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الإصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك /فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.

5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وآفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها

6-مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم /100لتر ماء او سومسيلكس 50جم /100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم

7-مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة

8-مقاومة دوده ثمار العنب , تؤدي هذه المكافحة إلي مكافحة دوده فراشه الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق او اسود.

9- مكافحة الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - ألذبابه البيضاء - جعل الخوخ العنب.