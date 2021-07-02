عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 185 ألفا.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2021| صور

تبدأ من 185 ألف ..
تبدأ من 185 ألف .. اسعار و مواصفات نيسان صني 2021

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2021، واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري، و يرجع ذلك إلى تاريخ صني الممتد و الذي قدم بالعديد من التصميمات الخارجية و الامكانيات الداخلية أيضا، بينما تأتي السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، قد تختلف من الناحية الفنية و ناقل الحركة، و بين الكماليات الخاصة بكل فئة.

txt

أوفر برايس يصل لـ 8 آلاف جنيه.. نيسان قشقاي 2021

txt

تبدأ من 57 ألف ريال.. القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 في السعودية

مواصفات نيسان صني موديل 2021 

تعمل السيارة نيسان صني موديل 2021 عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال خاص بالفئة الاولى فقط، و الاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات للثلاث فئات الاخرى.

و تقدر نسبة استهلاك نيسان صني موديل 2021 من الوقود بنسبة تبلغ 6.9 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و من خلال القدرات الفنية  للسيارة يمكنها أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فقترة زمنية مدتها 15.5 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان صني موديل 2021 

تظهر نيسان صني بمصابيح أمامية كبيرة مع لمسات انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم بشكبات سوداء متعددة المقاطع، و مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية، و سبويلر خلفي مع الفئة الثالثة و الرابعة، إلى جانب جنوط معدنية متعددة الاضلاع، و مستشعرات ركن خلفية.

و تقدم السيارة بنسبة طول بلغت 44258 مم، و عرض يبلغ 1695 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، أما عن نسبة طول السيارة فتبلغ 1500 مم، بينما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 15 بوصة.

 

اسعار فئات نيسان صني موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 جنيه.

نيسان صني نيسان صني موديل 2021 نيسان صني موديل 2021 مواصفات نيسان صني موديل 2021

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

تبدأ من 185 ألفا.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2021| صور

مزودة بشبكات 5G.. تقنية الأولى من نوعها لمراقبة الصحة عن بعد

فضل صلاة الوتر .. وهل تاركها آثم ؟

محامية تطالب بإخصاء المتحرش: "مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي".. فيديو

هجوم ناري من أحمد عيد على مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز ويتغنى بـ الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مدينة الرعب.. مجهول يطارد سيدة ويعتدي عليها جنسيا وسط الشارع في نيويورك| فيديو وصور

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ