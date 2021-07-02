تبدأ من 185 ألفا.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2021| صور

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2021، واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري، و يرجع ذلك إلى تاريخ صني الممتد و الذي قدم بالعديد من التصميمات الخارجية و الامكانيات الداخلية أيضا، بينما تأتي السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، قد تختلف من الناحية الفنية و ناقل الحركة، و بين الكماليات الخاصة بكل فئة.

مواصفات نيسان صني موديل 2021

تعمل السيارة نيسان صني موديل 2021 عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال خاص بالفئة الاولى فقط، و الاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات للثلاث فئات الاخرى.

و تقدر نسبة استهلاك نيسان صني موديل 2021 من الوقود بنسبة تبلغ 6.9 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و من خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فقترة زمنية مدتها 15.5 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان صني موديل 2021

تظهر نيسان صني بمصابيح أمامية كبيرة مع لمسات انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم بشكبات سوداء متعددة المقاطع، و مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية، و سبويلر خلفي مع الفئة الثالثة و الرابعة، إلى جانب جنوط معدنية متعددة الاضلاع، و مستشعرات ركن خلفية.

و تقدم السيارة بنسبة طول بلغت 44258 مم، و عرض يبلغ 1695 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، أما عن نسبة طول السيارة فتبلغ 1500 مم، بينما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 15 بوصة.

اسعار فئات نيسان صني موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 جنيه.