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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية الزراعية: فسخ التعاقد مع منتفعي أراضي بئر العبد ورابعة حال عدم زراعتها

صدى البلد

أنذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منتفعى أراضى بئر العبد ورابعة فى شمال سيناء مزادات ٢٠١٧- ٢٠١٨ ، بفسخ عقودهم ، حال عدم استكمال الزراعة خلال ٦٠ يوما.


وقال الإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، إن أعمال البنية الأساسية وتوصيل مياه الرى لأراضى بئر العبد ورابعة على مساحة ١٢٦٦٤ فدانا لم تستكمل حتى الآن، لافتا إلى أن هناك تكليفات رئاسية باستكمال البنية الأساسية لإجمالي مساحة ١٠٠ ألف فدان.


وأوضح غانم أن التوجيهات شملت أراضى مزادات بئر العبد ورابعة مزادات ٢٠١٧- ٢٠١٨ ، وان تتحمل وزارة الزراعة تكلفة الأراضى التابعة لولايتها وهى ١٢٦٦٤ فدان بإجمالى مليار و٣٠٠ مليون جنيه، وهو سبب الحرب على  منتفعى أراضى بئر العبد ورابعة.


وفي سياق آخر أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي :

 

أولا: اهم المعاملات

1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.

2-إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ (2 -3 ) أسابيع

ثانيا: الرى

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 18 لتر/ يوم

السنة الثالثة 28 لتر/ يوم

السنة الرابعة  32- 36 لتر/ يوم

 

- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.

-      تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.

-      إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.

ثالثا: المكافحة

1-    مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.

2-   مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.

3-    المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.

4-    مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الإصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك /فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.

5-      مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وآفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها

6-مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم /100لتر ماء او سومسيلكس 50جم /100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم

 

التنمية الزراعية أراضى بئر العبد وزارة الزراعة مشروعات التعمير اخبار التوك شو

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