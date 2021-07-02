5 جرائم بدم بارد.. عامل هشم رأس شقيقه بحجر وترك جثته بالشارع.. وآخر ينهي حياة ابنة خاله في الصف

منعه من الخروج.. عامل الجيزة هشم رأس شقيقه بحجر وترك جثته بالشارع

مصرع شاب بأعيرة نارية فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية

علاقة غير شرعية مع ربة منزل.. كشف غموض مقتل رجل فى القليوبية

يعملوها الصغار.. طفله تقتل ابن الجيران وأهلها يتسترون عليها

5 جرائم بشعة وقعت خلال تلك الاسبوع بمختلف المحافظات على رأسهم الجيزة حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لإنهاء عامل حياة شقيقه بمدينة منشاة القناطر حيث تبين أن المتهم هشم رأس المجني عليه بحجر وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن المتهم عبد الناصر.ه. م 45 سنة عامل زراعي من قرية وردان توجه إلى مركز شرطة منشاة القناطر وأبلغ انه قتل شقيقه.

وأضافت التحريات التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن قوة أمنية انتقلت مع المتهم إلى مسرح الواقعة الذي ارشد عنه وتبين انه انهال على رأس شقيقه محمد.ع.م 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد عدة مرات بحجر بطريق فرعي بالقرية فهشم رأسه.

منعه من الخروج بسبب مرضه النفسي

وعن دافع الجريمة اعترف المتهم امام الجهات الأمنية في الجيزة انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجر وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.

وعثرت القوة الأمنية برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشاة القناطر على المجني عليه جثة هامدة ومصاب بعدة جروح رضيه بالرأس واعترف المتهم انه القى الحجر أداة الجريمة في ترعة.

استجوب فريق البحث تحت اشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الشقيق الثالث للمتهم والمجني عليه والذي قرر أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان أنهى عامل حياة شقيقه في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع جريمة قتل بمدينة منشاة القناطر، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر وتبين أن عامل قتل شقيقه.

وأشارت المناقشات الأولية للجيران وشهود العيان إلى أن المتهم يعاني من حالة نفسية دفعته لقتل شقيقه.

شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث يقوده العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر لمناقشة المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كما، لقى شاب مصرعه بإحدى قرى محافظة الدقهلية إثر إطلاق أعيرة نارية عليه من قبل مجهولين؛ حيث فروا هاربين وتم نقل الجثة إلى المستشفى بالدقهلية.

وورد إخطار لمديرية الدقهلية من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية يفيد بمصرع شاب ويدعى عبد الوهاب مصباح ٣٠ عاما مقيم قرية نجير التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حيث سمع الأهالى دوى إطلاق أعيرة نارية على الطريق العام بالقرب من الوحدة المحلية بنجير وشاهده الأهالي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يستطيع أحد إنقاذه حتى وصول الإسعاف والشرطة وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام وحرر محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

كما، أنهى شاب حياة ابنة خاله في مدينة الصف عقب تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات عائلية تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف بجنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث سدد لها طعنات بسكين.

أشارت التحريات الأولية أن خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بين مركزي الخانكة والسلام مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، وتبين أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة وما أن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض جثة المجني عليها للطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي في القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز وفريق البحث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه يدعى محمد. ع 35 سنة، مقيم دائرة المركز مصاب بـ26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، أودت بحياته وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات في القليوبية ، وبالفحص تبين أن المجني عليه محمد. ع 35 سنة في القليوبية ، مقيم دائرة مركز الخانكة، كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى "ر. ع" 37 سنة مقيمة بالسلام محافظة القاهرة وعندما كشف زوجها "محمود. ع" مقيم السلام علاقتها بالمجني عليه، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، وما أن وصل المجني عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض مطواة.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة عن الواقعة وأقرا بصحتها وأمر رئيس النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض جثة المجني عليه للطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

من ناحية أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية في القليوبية اليوم الأحد، تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية في بنها 15 يوما في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

وشهدت محكمة بنها إجراءات أمنية مشددة خلال نظر أمر التجديد حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس حيث أكدن أنه تحرش بهما وبطالبات أخريات فيما أنكر المتهم كل الاتهامات.

وكانت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية أمرت بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية في بنها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد عرضه على النيابة المسائية اليوم الجمعة لاستكمال التحقيقات، عقب سماع أقوال مقدمي البلاغ من أولياء الأمور والطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التى أنكرها تماما، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما استمع رجال النيابة العامة بمركز بلبيس الي الطفلة "ياسمين" والمتهمه بقتل طفل الجيران خلال لهوهما سويا أعلي سطح عقار منزلهم وإخفاء الجثة وتغطيتها بملابس قديمة وكراكيب وأمرت النيابة تسليمها الي أحد أهليتها لحين ورود تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاه كما أمرت النيابة بحبس والديها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما أكدت الطفله التي تبلغ من العمر قرابة 11 عاما انها لم تقصد ان يموت الطفل "عوض" ولكنهم كانا يلعبان سويا وخلال لهوهم قامت بالقفز عليه عده مرات خلال إختبائه أسفل القماش والكرايب ولكنه توفي .

ومن جانبهم فقد تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي والامن العام من شف ملابسات العثور علي جثه طفل صغير يبلغ من العمر قرابة العامين والنصف متوفي أعلي سطح عقار منزل جيران أسرته ومغطي بمجموعة من الملابس القديمة والكراكيب.

وتبين من تحريات فريق البحث قيام طفلة الجيران صديقة الطفل المقتول بإرتكاب الواقعة خلال لهوهم سويا أعلي سطح العقار وخلال لهوهم توفي وقامت بإخبار والدتها ووالدها والذين أخفو الخبر وتم ضبطهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبها فقد قررت نيابة بلبيس، تشريح جثة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف عٌثر عليه متوفي بسطح منزل جيرانه ببساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وإستدعاء 4 من جيران أسرة الطفل عقب إتهامهم بقتله وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل "عوض م" عامين ونصف مقيم بعزبة النشو التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس والعثور على جثته في وقت لاحق ملقاه أعلي سطح جيران أسرته.

فيما اتهمت أسرة الطفل كلا من "عبدالفتاح.أ" 65 سنة، وابنه "محمد" 37 سنة و"عزيزة.ع" 42 سنة و"ع.ع" والطفلة "ياسمين.ع" 11 سنة والطفل "معاذ" 4 سنوات.

وأكدت أسرة الطفل المتوفي في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة "ياسمين" ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وتم التحفظ علي جثة الطفل بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.