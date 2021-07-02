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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رباعية الدفع.. أودي تكشف قريبا عن نسختها الكهربائية الجديدة

رباعية الدفع .. اودي
رباعية الدفع .. اودي تكشف قريبًا عن نسختها الكهربائية الجديد

تعتبر شركة اودي واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات الالمانية، حيث تتنوع اصداراتها بين إطلالة السيدان و الهاشباك و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و يبدو أن العدسات التجسسية سوف تكشف الكثير عن الاطلالة القادمة من الصانع الالماني المخضرم، عندما رصدت صورًا لسيارة رباعية الأداء تعتمد على منظومة الدفع الكهربائي.

و تشير التوقعات الاولية بطرح هذه النسخة داخل السوق الصيني، بعدما قامت اودي باستعراضها خلال شهر ابريل الماضي داخل فعاليات معرض شنغهاي الدولي، و لكن الاطلالة الجديدة التي كشفت عنها اللقطات التجسسية تبدو مشابهة إلى حد كبير لهذه النسخة، على اللرغم من وجدود الكثير من التمويهات الخارجية. 

التصميم الخارجي للسيارة اودي 

ترتكز اودي المستقبلية على عجلات رياضية مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي فريد، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، و مرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية نحيفة تتسم بالمظهر العدواني، و صادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية، و فتحة سقف كهربائية، و بهذه المواصفات تجعل المقارنه مشابهة إلى حد كبير من النسخة سالفة الذكرAudi Concept Shanghai.

الاداء الفني للسيارة 

من المتوقع أن تعتمد السيارة على محرك 302 حصان، و عزم اقصى للدوران يصل إلى 310 نيوتن/متر، و هذا يعني أن تشارك بعض المكونات الميكانيكية إلى جانب فولكس فاجن  VW ID.4، و عند متابعة سيارة اودي التي تم الشكف عنها في معرض شنغهاي، نج أن الواجهة الامامية سوف تعتمد على الاداء الكهربائي، بالاضافة إلى منظومة الدفع الرباعي للعجلات.

أودي السيارات السيارة فولكس فاجن معرض شنغهاي

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