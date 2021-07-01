جهاز مدينة المنصورة الجديدة: أكثر من ٦٠٠ ألف مواطن سيتم استيعابهم

قال "محمد رجب" رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن مدينة المنصورة الجديدة تعد من مدن الجيل الرابع تقع على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو متر على مساحة ٧٢٠٠ فدان، والتى كان لابد من إنشائها لان مدينة الدقهلية لا تحتوى على ظهير صحراوي .



أضاف"رجب" خلال لقائه مع الإعلامى "مصطفى شيردى" فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،أن مدينة المنصورة الجديدة تحتوى على وحدات لكافة طوائف الشعب المصرى بدءا من سكن لكل المصريين منخفض التكاليف و سكن مصر و جنة مصر إلى جانب منطقة الفيلات.



أوضح "رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة و المشرف على مدينة المنصورة الجديدة"، أن مدينة المنصورة الجديدة بها مناطق ترفيهية و الكورنيش الذى يبلغ طوله ٤كيلو و نصف، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل فى ٢١٠٠ فدان و يجرى الآن العمل فى المرحلة الثانية .

و تابع، ننتهى الآن من اللمسات الأخيرة فى المرحلة الأولى و التى تضمنت ١٠٠٠ وحدة سكنية،مضيفا إلى أن المدينة تحتوى على بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى سواء صرف صحى او صرف أمطار .



أشار إلى، أن المدينة بها أكبر محطة لتحلية مياه البحر و التى تعد اول محطة تحلية تنشأ فى الدلتا، و التى من المقرر أن تبدأ العمل فى ١٥ أغسطس، لافتا إلى أن من المتوقع أن يصل عدد سكان مدينة المنصورة الجديدة ٦٨٠ ألف نسمة.



أكد،أن المدينة مخططة على مستوى للتخطيط العمراني تضم شوارع كبيرة و مساحات خضراء و خدمات مختلفة إلى جانب وجود منطقة عازلةبين الطريق الدولى و المدينة توجد في بداية المدينة مساحتها ٦٠ فدان فى المرحلة الأولى فقط .



