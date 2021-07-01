السعودية تحرز تقدما في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الصادر عن الخارجية الأمريكية..

حققت السعودية تحسنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ ما يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.



وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يؤكد رسالته الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.



وأشار إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إصدار نظام مكافحة لهذه الجرائم، وإطلاق استراتيجية لمكافحتها، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحتها، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها.