جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

كشفت شركة هافال الصينية عن نسختها جوليان موديل 2022، و التي من المنتظر طرحها قريبًا داخل الاسواق المصرية، حيث تنتمي جوليان إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، بينما تشارك هذه النسخة عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية رياضية و باقة من التجهيزات الداخلية.

مواصفات الأمن و السلامة لـ هافال جوليان موديل 2022

تحتوي السيارة هافال جوليان موديل 2022 على عدة مواصفات قياسية مثل منظومة الوسائد الهوائية، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام خوض المرتفعات و المنحدرات HHC و HDC، بالاضافة غلى خاصية التحكم في الجر TCS، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و خاصي دعم الفرامل BA.

كما تضم السيارة فرامل يد كهربائية، و مانع انقلاب السيارة RMI، و أماكن تثبيت مقاعد الأطفال IsoFix، و نظام التعليق الإلكتروني AVH، إلى جانب حزمة عالية الاداء للفئة عالية التجهيز و منها نظام كشف النقاط العمياء، و نظام تحذير من التصادم الأمامي، و نظام التحذير عند مغادرة المسار، و مستنعرات حركة و اصطفاف، و نظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.

الاداء الفني للسيارة هافال جوليان موديل 2022

تستمد هافال جوليان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينج قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ثنائي القابض من طراز DCT مكون من 7 سرعات.

التصميم الخارجي لـ هافال جوليان موديل 2022

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4472 مم، و عرض يقدر بـ 1841 مم، مع ارتفاع يبلغ 1619 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 337 لتر، مع امكانية زيادة المساحة إلى 1.133 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية، بينما تقدم قاعدة العجلات بنسبة طول قدرها 2700 مم.

و تحتوي هافال جوليان موديل 2022 من الخارج على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية مدعومخة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل تجمع بين اللون الفضي و الاسود.

اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

الفئة الأولى Standard موديل 2022 بسعر 315 ألف جنيه.

الفئة الثانية Deluxe موديل 2022 بسعر 335 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Deluxe SR موديل 2022 بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الرابعة High Deluxe موديل 2022 بسعر 375 ألف جنيه.