عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

جديد في مصر .. هافال
جديد في مصر .. هافال جوليان موديل 2022

كشفت شركة هافال الصينية عن نسختها جوليان موديل 2022، و التي من المنتظر طرحها قريبًا داخل الاسواق المصرية، حيث تنتمي جوليان إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، بينما  تشارك هذه النسخة عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية رياضية و باقة من التجهيزات الداخلية.

مواصفات الأمن و السلامة لـ هافال جوليان موديل 2022 

 

تحتوي السيارة هافال جوليان موديل 2022 على عدة مواصفات قياسية مثل منظومة الوسائد الهوائية، و مكابح ABS مانعة للانغلاق،  و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام خوض المرتفعات و المنحدرات HHC و HDC، بالاضافة غلى خاصية التحكم في الجر TCS، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و خاصي دعم الفرامل BA.

كما تضم السيارة فرامل يد كهربائية، و مانع انقلاب السيارة RMI، و أماكن تثبيت مقاعد الأطفال IsoFix، و نظام التعليق الإلكتروني AVH، إلى جانب حزمة عالية الاداء للفئة عالية التجهيز و منها نظام كشف النقاط العمياء، و نظام تحذير من التصادم الأمامي، و نظام التحذير عند مغادرة المسار، و مستنعرات حركة و اصطفاف، و نظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.

الاداء الفني للسيارة هافال جوليان موديل 2022

 

تستمد هافال جوليان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينج قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ثنائي القابض من طراز DCT مكون من 7 سرعات.

التصميم الخارجي لـ هافال جوليان موديل 2022 

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4472 مم، و عرض يقدر بـ 1841 مم، مع ارتفاع يبلغ 1619 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 337 لتر، مع امكانية زيادة المساحة إلى 1.133 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية، بينما تقدم قاعدة العجلات بنسبة طول قدرها 2700 مم.

 

و تحتوي هافال جوليان موديل 2022 من الخارج على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية مدعومخة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل تجمع بين اللون الفضي و الاسود.

 

اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

 

الفئة الأولى Standard موديل 2022 بسعر 315 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية Deluxe موديل 2022 بسعر 335 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة Deluxe SR موديل 2022 بسعر 355 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة High Deluxe موديل 2022 بسعر 375 ألف جنيه.

هافال موديل 2022 جوليان هافال جوليان موديل 2022 اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022 السيارة

ترشيحاتنا

مساحات تزيد على 10 آلاف متر| طرح مخابز وجراجات في مزاد علني بالقاهرة غدا.. التفاصيل والشروط

تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد

جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

بكاميرا 108 ميجابكسل.. فيفو تطور هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ