أبو زيد الأمير يلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة.

تنقل الصلاة علي شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية

يتلو قرآن الجمعة الشيخ فاروق احمد ضيف ويلقي الخطبة الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر.



حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد جديدة -إحلالًا وتجديدًا-، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1511 مسجدًا، منها 1391 مسجدًا جديدًا -إحلالًا وتجديدًا-، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد الجديدة هي:



مديرية أوقاف الشرقية

1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير

2. هرماس رضوان – أولاد صقر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. البحري – الكفر الشرقي – الحامول شرق

4. الكبير بمحلة موسى

مديرية أوقاف الغربية

5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث

مديرية أوقاف أسيوط

7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب