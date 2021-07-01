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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: الإخوان كانوا يهدفون لـ ضرب الهوية والحضارة المصرية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الدولة كان بها قدر كبير  من التهديد قبل ثورة 30 يونيو  بسبب أعمال الشغب والعنف التي كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية .

 

وأضاف خالد عكاشة  في  حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  جماعة الإخوان الإرهابية كانت تشن هجمات على اقسام الشرطة من أجل بث قدر كبير من الخوف والفزع في نفوس المصريين قبل  ثورة 30 يونيو ".

 

وتابع خالد عكاشة :"  الإخوان كانوا يرغبون في نشر حالة من القلق والخوف بين المصريين لمنع حدوث ثورة 30 يونيو، ولكن الشعب المصري كان لديه إصرار كبير على الخروج لإزاحة وعزل الإخوان من حكم مصر ".

 

وأكمل خالد عكاشة :"  جماعة الإخوان كانت خطر كبير على الدولة المصرية وأفكار الإخوان تجاه الآثار المصرية  والحضارة المصرية كانت أفكار متطرفة، وكان الهدف من وراء أفكار الإخوان المتطرفة هو ضرب الهوية المصرية والحضارة المصرية ".

 

ولفت خالد عكاشة :"  الإخوان كانوا يسعون إلى ضرب مفهوم الوطن والحضارة المصرية والإخوان كانوا يرغبون في سرقة الوطن لصالح جماعة فقط".

 

أهمية ثورة 30 يونيو 


تعتبر ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

 

ومنذ  تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .

أهمية ثورة 30 يونيو
 

ستظل أحداث ثورة 30 يونيو ، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصري ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه." لكل محب لوطنه مصر، رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل، وإبراز الوجه المشرق منها ، فهي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمي دولى إرهابى لا يهمه معنى الوطن، بل يشغله السيطرة والمادة والشهوة.

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