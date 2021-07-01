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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لم نحدد حتى الآن..

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعة الأخيرة، انتشارا لخبر منسوبا لوزارة التربية والتعليم يزعم أنه قد تقرر رسمياً بداية الدراسة يوم 19 سبتمبر 2021 ، مع عودة الدراسة الكاملة لطبيعتها كامل أيام الأسبوع.

 

ومن جانبه، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا.

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حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة بالعام الجديد.

 

كما أضاف وزير التربية والتعليم: لم تحدد الوزارة كيفية الدراسة بالعام الدراسي الجديد، ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

 

وناشد وزير التربية والتعليم جميع الطلاب وأولياء الامور بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار مغلوطة أو تصريحات مجهولة وغير معلنة بشكل غير رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم.

 

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة مسئولة فقط عن الأخبار والبيانات الرسمية التي تعلن رسميا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، أو الحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم ، أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

 

وعلى جانب آخر .. كان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر الخاص بتحديد الرسوم والـ مصروفات والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول بـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

  • من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه
  • من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.
  • من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .
  • صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات) : 200 جنيه .


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـ الامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية :


رسم دخول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي: 148 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم إضافي لدخول الامتحان.


رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الاولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.


رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه كرسم اضافي عن ل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جميه مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيه مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.


رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه رسم اضافي للامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية.

بداية الدراسة التعليم 19 سبتمبر وزير وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة

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