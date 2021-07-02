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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية في القاهرة 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية في القاهرة .

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تبلغ لقسم شرطة السلام ثان في القاهرة، من ( مواطنة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول ، ولاذا بالفرار .

بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية ومقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية  أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه ، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار .

وإعترفا بارتكاب الواقعة ، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهما بالسرقة .

بالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية ، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب ( توصيل الأسلاك) .

وبتطوير مناقشتهما أمام أجهزة أمن القاهرة للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع عاطل - مقيم بالقليوبية له معلومات جنائية حيث أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطان أيدها ، وأقروا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب وأضافوا بتصرفهم فى الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم سيئ النية عاطل ،مقيم بالقليوبية ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمحيط سكنه .

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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